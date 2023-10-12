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        Haberler Spor Futbol Milli Takım MİLLİ maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Hırvatistan - Türkiye maçı şifresiz mi yayınlanacak? - Futbol Haberleri

        Hırvatistan - Türkiye maçı muhtemel 11'ler!

        Stefan Kuntz'la yollarını ayırdıktan sonra Vincenzo Montella ile anlaşan A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki altıncı maçında lider Hırvatistan ile karşı karşıya geliyor. İtalyan çalıştırıcı dönemindeki ilk maçına çıkacak olan ay-yıldızlılar alacağı galibiyet ile liderliği ele geçirme hesapları yapıyor. Değişim sürecindeki Bizim Çocuklar'da Vincenzo Montella'nın kafasındaki 11 de büyük ölçüde netleşti. İşte Hırvatistan - Türkiye maçı öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 10:55 Güncelleme: 12.10.2023 - 10:55
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        • 1

          A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu altıncı maçında deplasmanda lider durumda bulunan Hırvatistan ile karşı karşıya geliyor. Osijek şehrindeki Opus Arena'da yapılacak maç, TSİ 21.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak.

        • 2

          Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Anthony Taylor yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Gary Beswick ve Adam Nunn, dördüncü hakemliğini ise Michael Salisbury üstlenecek. Grubun diğer maçında ise aynı gün Letonya ile Ermenistan karşılaşacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Galler ise yedinci maç gününü bay geçecek.

        • 3

          MONTELLA İLK MAÇINDA

          A Milli Takım yeni teknik direktörü Vincenzo Montella yönetiminde ilk maçına Hırvatistan deplasmanında çıkıyor. Ay-yıldızlı ekipte sakatlığı nedeniyle Ozan Kabak aday kadrodan çıkarıldı. Ozan'ın yerine Trabzonspor'dan Rayyan Baniya aday kadroya dahil edildi.

        • 4

          LİDERLİK MÜCADELESİ

          D Grubu'nda bir maçı eksik Hırvatistan 10 puanla, aynı puana sahip Türkiye'nin averajla önünde lider durumda bulunuyor. Grupta 7'şer puanlı takımlar Ermenistan ve Galler ise 3 ve 4. sırada yer alıyor. Puanı bulunmayan Letonya ise son sırada.

        • 5

          Türkiye ile Hırvatistan arasında grupta oynanan ilk maçı Hırvatlar 2-0 kazanmıştı. EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.

        • 6

          MUHTEMEL 11'LER

          UĞURCAN

        • 7

          ZEKİ

        • 8

          KAAN

        • 9

          ABDÜLKERİM

        • 10

          FERDİ

        • 11

          İSMAİL

        • 12

          ORKUN

        • 13

          HAKAN

        • 14

          İRFAN CAN

        • 15

          KEREM

        • 16

          CENK

        • 17

          HIRVATİSTAN

          LIVAKOVIC

        • 18

          STANISIC

        • 19

          SUTALO

        • 20

          GVARDIOL

        • 21

          SOSA

        • 22

          BROZOVIC

        • 23

          KOVACIC

        • 24

          PASALIC

        • 25

          MODRIC

        • 26

          BREKALO

        • 27

          PETAR MUSA

        Haberi Hazırlayan: Çağatay Çelik
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