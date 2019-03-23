23 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Aydın'ın Efeler İlçesi'nde, dün akşam üzeri sıralarında Efeler 2. Sanayi Sitesi'nde, boşanma aşamasında olduğu eşi Ercan Öztürk’ün (51) işlettiği hırdavatçı dükkanına gelen Zeynep Öztürk (45),henüz bilinmeyen bir nedenle kocasıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine çevredeki esnafların kavgayı görmemesi için kepenkleri indiren Ercan Öztürk, bir anda eline geçirdiği zincir ve bıçakla karısına saldırdı.
"BEN BİRİSİNİ ÖLDÜRDÜM"
İHA'da yer alan habere göre yaşanan boğuşma sırasında Ercan Öztürk’ün elindeki bıçağı almaya çalışan Zeynep Öztürk elinden yaralandı. Nefessiz kalan talihsiz kadın bir süre sonra, hareketsiz bir şekilde yere yığıldı. 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım isteyen Ercan Öztürk, polisi de arayıp “Ben birisini öldüm” diyerek kendisini ihbar etti. Kendini dükkana kapatan cinayet zanlısı, içeri girişi engelledi.
3 NİSAN'DA BOŞANMA DAVASI VARDI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Zeynep Öztürk’ün öldüğünü tespit ederken, zanlı ise gelen polis ekiplerine teslim oldu. Hayatını kaybeden Zeynep Öztürk’ün cenazesi otopsi için ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. 25 yıllık evli olan Ercan ve Zeynep Öztürk’ün yaşadığı ailevi sorunlar nedeniyle bir süredir ayrı yaşadıkları öğrenildi. Bir çocukları bulunan Öztürk çiftinin 3 Nisan'da boşanma davalarının görüleceği bildirildi.
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