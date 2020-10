Hippiliğin sembolü Hindistan otobüsü lüks tur için hazır

AA

Özellikle 1970'lerde Avrupa'dan çıkıp Balkanlar, Türkiye, İran, Afganistan ve Pakistan'ı geçerek Hindistan'a ulaşan Magic Bus, bu yıllarda özgürlüğün sembolü olarak hippi adı verilen, kuralları reddeden gençliğin akın ettiği bir tur olarak öne çıkıyordu.

Otobüsle günlerce yolculuk yapan ve bulundukları ülkelerde bugün dahi ilginç fotoğraflara konu olan hippilerin efsane haline getirdiği Magic Bus, Hint girişimci Agarwal'ın "Otobüsle Londra" projesiyle yeniden teker döndürmeye hazırlanıyor.

1970'lerin aksine bu sefer lüks bir tur olarak ortaya çıkacak projeyi AA muhabirine anlatan Agarwal, "Herkese kapımız açık ancak bu sefer başvuranların çoğu 35-75 yaş arasında. Otobüsle Londra, sırt çantalıların yapacağı bir yolculuk değil çünkü her imkanın yer aldığı lüks bir otobüsle 70 gün sürecek ve her gece 4-5 yıldızlı otellerde kalınacak." dedi.

Agarwal, daha önce araç konvoylarıyla düzenlediği turların ardından kendisine otobüsle yapma taleplerinin geldiğini belirterek, "Henüz satışa çıkmamamıza rağmen şu ana kadar 50 bin başvuru aldık. Bu kadar başvuru arasından 20 kişi seçmek bizim için çok zorlu olacak." ifadelerini kullandı.

- Turun tamamı 20 bin dolar

Mayıs ayında Hindistan'ın Delhi kentinden yola çıkarak İngiltere'nin başkenti Londra'ya gidecek otobüs, aynı rotayı izleyerek Londra'dan Delhi'ye geri dönecek.

Turun tamamı 70 gün sürse de 12 ila 22 gün arasında değişen toplamda 4 farklı etaptan oluşuyor. İsteyenin turun tamamını ya da etaplardan bir ila birkaçını satın alabileceğini anlatan Agarwal, "Eğer Londra ya da Delhi'ye gitmek istiyorsanız en kolayı uçakla gitmek ama bu turda amaç hedefe ulaşmak değil. Amaç yol boyunca duyulmamış, keşfedilmemiş yerleri keşfetmek, farklı şeyler deneyimlemek, yerlilerle tanışmak, lokal tatlar tatmak ve doğudan batıya kültürleri tanımak." diye konuştu.

Agarwal, tarihi Magic Bus'ın aksine bu turun orta yaşlılara yönelik lüks bir tur olduğuna işaret ederek, "Otobüs kablosuz internetiyle, kişisel ekranlarıyla, prizleriyle, yatak haline gelen koltuklarıyla ve büfesiyle her türlü konforu sunacak. Toplamda 70 gün sürecek yolculuğun 45 günü yolculukla, 25 günü şehirlerde serbest gezi zamanı olarak geçecek. Yolcuların otel, yemek, vize, turistik tur ve rehber masrafları da ücrete dahil." ifadelerini kullandı.

Bilet fiyatının tam tur için 20 bin dolar olduğunu söyleyen Agarwal, "Rotamız üzerinde uçakla ya da trenle gidilemeyen yerler bulunuyor. Yolcuların buraları kendi kendilerine bulmaları bile zor olurdu." dedi.

- Tarihi rotaya Pakistan-Hindistan gerilimi yeni şekil verdi

Agarwal, 1970'lerdeki rotanın yerine yeni bir rota çizdiklerini belirterek otobüsün Hindistan'dan doğuya doğru Tayvan ve Çin'e doğru gittikten sonra Orta Asya, Rusya, Doğu Avrupa ve Orta Avrupa rotasını izleyeceğini anlattı.

Yeni rotayı birçok sefer araçla gezerek test ettiğini belirten Agarwal, "Tarihi olarak bu tur Balkanlar, Türkiye, İran, Afganistan ve Pakistan'dan geçiyordu ancak Hindistan-Pakistan sınırının turistik geçişlere kapalı olması nedeniyle bu rotayı canlandıramadık. Fakat yeni rota bize İpek Yolu'nun farklı yönlerini keşfetme, Çin'i ve Türk cumhuriyetlerini görme imkanı sağlıyor." diye konuştu.

Agarwal, gelecek aylarda yeni rotalarda farklı otobüs turları düzenleyeceklerini vurgulayarak, "Dünyayı keşfetmeye yeni bir boyut getiriyoruz. Bu ayrıca ulaşımın güç olduğu yerlere turist getirerek o bölgelerin tanıtımına da katkı sağlayacak, o bölgeler daha ulaşılabilir olacak." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkili olduğu günlerde insanların tanımadığı kişilerle otobüs yolculuğu yapmak istememesi nedeniyle turun başlangıcı için Mayıs 2021'i düşündüklerini söyleyen Agarwal, 18 ülkeden de seyahat izni aldıktan sonra bilet satışlarına başlayacaklarına dikkati çekti.

Kovid-19 ve diğer acil durumlara da hazırlıklı olduklarını belirten Agarwal, "Salgında durumun Aralık-Ocak döneminde iyiye gitmesini bekliyoruz. Satışa da her şey iyiye giderse o aylarda çıkacağız. Turu salgına göre şekillendireceğiz. Bunun dışında acil durumlara göre her ülkede her an en yakın hastane ya da havalimanına ulaşabilecek şekilde hazırlığımız var. Turun her noktasında yanımızda yerli bir rehberimiz de olacak." dedi.