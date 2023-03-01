Son 122 yılın en sıcak şubat ayı: Termometreler 29,5'i gösterdi!

Hindistan'da bu yıl, son 122 yılın en sıcak şubat ayının yaşandığı bildirildi.

Hint yetkililer, mart, nisan ve mayıs aylarında sıcaklık artışlarının sürebileceğine işaret ederken, "mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıkların ülkenin doğusu, kuzeydoğusu ve merkezini" etkisi altına alacağını öngördüklerini kaydetti.

Öte yandan, sıcak hava dalgaları ülkedeki enerji ihtiyacını da artırırken geçen yıl bazı eyaletlerde elektrik kesintileri yaşanmıştı.

IMD, hafta başında 2023 için sıcak hava uyarısı yapmış, daha sonra bu uyarıyı kaldırmıştı.