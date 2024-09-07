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        Haberler Dünya Hindistan'da Kuki ve Meitei toplulukları arasındaki şiddet olaylarında 6 kişi öldü | Dış Haberler

        Hindistan'da Kuki ve Meitei toplulukları arasındaki şiddet olaylarında 6 kişi öldü

        Hindistan'ın Manipur eyaletinde, Kuki ve Meitei toplulukları arasında çıkan şiddet olaylarında 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 21:23 Güncelleme: 07.09.2024 - 21:23
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        Hindistan'da iki topluluk arasında çatışma
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        NDTV kanalının haberine göre, polis, Hindistan'ın Manipur eyaletinin Jiribam bölgesinde Kuki topluluğu mensubu saldırganların, Meitei topluluğundan bir kişiyi öldürmesi sonucu taraflar arasında silahlı çatışma çıktığını duyurdu.

        Polis, çatışmada, 5 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle şiddet olaylarında toplam 6 kişinin öldüğünü açıkladı.

        Imphal kenti Polis Genel Müfettişi K Kabib, yaptığı açıklamada, olay yerine güvenlik güçlerinin sevk edildiği ve soruşturma başlatıldığı bilgisini paylaştı.

        Kabib, "Bu sabah Kuki militanları, Jiribam'da bir köye saldırarak yaşlı bir vatandaşı öldürdü. Militanlar ateş açmaya devam etti ve kaçtı. Köydeki bazı gönüllüler karşılık verdi ve Jiribam polisi bölgeye ulaştığında onlara da ateş açıldı." ifadesini kullandı.

        Manipur basınındaki haberlere göre, Kuki topluluğu mensuplarının dün yaptığı roket saldırısında da Moirang bölgesinde bir kişi yaşamını yitirmişti.

        ŞİDDET OLAYLARI

        Eyalet nüfusunun yüzde 53'ünü oluşturan Meitei topluluğunun, "Planlanmış Kabile" kategorisine dahil edilmediği gerekçesiyle başlattığı gösterilerde, diğer bazı etnik grupların buna karşı çıkması nedeniyle 3 Mayıs 2023'ten itibaren şiddet olayları yaşanmaya başlamıştı.

        Askere 4 Mayıs'ta "Vur" emrinin verildiği eyalette, şiddet olayları yüzünden ölü sayısı 182'ye çıkarken, 60 binden fazla kişi yerinden edildi.

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        #hindistan
        #çatışma
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