Hindistan'da kadınlardan cinsiyet eşitliği için 620 km'lik insan zinciri

03 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hindistan'ın güney eyaletlerinden Kerala'da bir araya gelen yaklaşık 5 milyon kadın, ülkenin en büyük tapınaklarından olan Sabarimala'ya kadınların girebilmesine destek vermek ve cinsiyet eşitliği çağrısı yapmak için 620 kilometrelik insan zinciri oluşturdu.
Hinduizm'in en kutsal tapınaklarından sayılan Sabarimala, adet görme yaşındaki kadınlara (10-50 yaş arası) kapalıydı, ancak Yüksek Mahkeme geçen Eylül ayında yasağın kaldırılmasına hükmetmişti.
Mahkemenin kararına rağmen, yasağı savunanlar, tapınağa girmeye çalışan kadınları engellemeye devam ediyor.
Mahkeme kararının uygulanması ve cinsiyet eşitliği için oluşturulan "Kadın duvarı" eyaletin solcu hükümeti tarafından organize edildi.
Yetkililer BBC'ye yaptıkları açıklamada, Kerala eyaletinin birçok farklı bölgesinde yaklaşık 5 milyon kadının eyaletin kuzeyinden güneyine kadar otoyollarda insan zinciri oluşturduğunu belirtti.
BBC Hintçeye konuşan Kavita Das isimli genç bir protestocu "Bu kadınların ne kadar güçlü olduğunu, birbirimize nasıl destek olabildiğimizi göstermenin çok güzel bir yolu. Tapınağa her yaştan kadının girebilmesi hakkını savunuyorum. Hiçbir gelenek ya da geri kalmış düşünce kadınları durduramaz. İbadet etmek isteyen herkesin buna hakkı var" dedi.
Tanuja Bhattadri adlı bir kadın da "Bugün burada buluşmamızın tek nedeni Sabarimala tapınağı değil. Kadın-erkek eşitliğine inanıyorum" diye konuştu.
Hindular adet dönemindeki kadınları "kirli" kabul ediyor ve bu kadınların dini törenlere katılmasını yasaklıyor. Bu nedenle Sabarimala Tapınağı da 10-50 yaş arası kadınlara kapalıydı.
Ancak kadınların tapınakta ibadet hakkını savunanlar, yasağı mahkemeye taşıdı. Yüksek Mahkeme de yasağın kaldırılmasına hükmetti.
Hindistan'ın iktidar partisi Bharatiya Janata (BJP) ise, mahkeme kararının Hindistan'ın değerlerine bir saldırı olduğunu savunuyor.
Konu ülkede Nisan ve Mayıs aylarında yapılacak genel seçimin de ana gündemlerinden biri haline geldi.
Başbakan Narendra Modi'ye dini olarak ayrılıkçı bir politika izleyerek, BJP'nin çoğu Hindu olan destekçilerinin gözüne girmeye çalıştığı eleştirileri yapıyor.
Yasağı savunanlar, mahkeme kararının Sabarimala Tapınağı'nın tanrısı Lord Ayappa'nın vasiyetine de aykırı olduğunu iddia ediyor.
Hindular Lord Ayappa'nın kendisine dua etmeye gelecek olanlarla ilgili net kurallar koyduğunu savunuyor. Lord Ayappa'nın dini nedenlerle hiç cinsel ilişkiye girmediği, bu nedenle de tapınağına kadınların girmesini yasakladığına inanılıyor.
Yasağı kaldırdan mahkeme kararı sonrası kadınlar tapınağa girmek istemiş ancak protestocuların engellemesiyle karşılaşmış ve darp edilerek durdurulmuştu.
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