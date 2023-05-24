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Haberler Yaşam Gelin kaçtı, gelin yakaladı... 20 kilometrelik kovalamaca!

Hindistan'da gelin düğünden kaçan damadı 20 kilometre takip etti

Hindistan'da bir damat, "Annemi düğüne getirmek için almaya gidiyorum" diyerek düğünden kaçtı. Gelin ise kaçan damadı en az 20 kilometre takip ederek buldu

Giriş: 24.05.2023 - 14:38 | Güncelleme: ABONE OL
Gelin kaçtı, gelin yakaladı... 20 kilometrelik kovalamaca!
Damat kaçtı, gelin yakaladı... 20 kilometrelik kovalamaca!
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AA

Hindistan'da gelin, düğünden kaçan damadı en az 20 kilometrelik kovalamacadan sonra yakalayıp nikah masasına oturttu.

AA'nın NDTV'den aktardığı haberine göre, ülkenin Uttar Pradeş eyaletinin Bareilly kentinde bir çift, 2,5 yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandırmak istedi.

Düğün günü için tüm hazırlıklar tamamlandı ancak damat ortada yoktu.

Ülkede 'mandap' adıyla bilinen düğün sunağı altında geleneksel düğün kıyafetleriyle bekleyen gelin, damadı arayarak nerede olduğunu sordu.

İKİ SAATLİK KOVALAMACA

Damattan, "Annemi düğüne getirmek için almaya gidiyorum" yanıtını alan gelin, buna inanmayarak müstakbel eşinin peşine düştü.

İki saat süren en az 20 kilometrelik kovalamaca sonunda gelin, damadı Bareilly dışında bir otobüste buldu.

Ailelerin de desteğiyle Bareilly dışındaki bir tapınağa getirilen damat, burada gelin ile dünya evine girdi.

AİLE DAMADI AZARLADI

Bu arada iki aile ve çevredekiler, gelini "evliliğine sahip çıkan cesaretinden" dolayı kutlarken, damadı da genç kıza evlenmeye söz vermesinin ardından 'evliliğin sorumluluklarından kaçtığı' için azarladı.

Düğünde damadın törene günlük kıyafetleriyle katılması dikkat çekti.

*Haberin temsili görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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