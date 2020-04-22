22 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Asya ülkelerinde yetişen Hindistan cevizi ağacı, hem meyvesinden hem de yağından faydalanılan bir ağaçtır. Hindistan cevizi yağı oldukça doymuş yağ içermektedir. Bu nedenlerden dolayı yemeklerde kullanımı pek önerilmez. Kozmetik, cilt ve saçlar için oldukça faydalı olan bir yağdır.
Hindistan cevizi yağı antibakteriyel bir etkiye sahiptir. Nemlendirici özelliği ile mantar hastalığında da fayda sağlamaktadır. Özellikle saçlar için oldukça büyük bir nemlendirici etkiye sahiptir.
Hindistan Cevizi Yağı Kullanım Alanları ve Faydaları
Yüz İçin kullanılması: Yüze sürülen bir kaç damla Hindistan cevizi yağı cildin parlamasına ve korunmasına katkı sağlar.
Eller için Kullanılması: Özellikle temizlikten yıpranmış eller için iyi bir nemlendirici ve kurumuş ciltler için iyi bir onarıcı krem gibi kullanılabilir.
Makyaj Temizliğinde Kullanılması: Özellikle cilt ve göz makyajı silmek için mükemmel bir temizleyici görevi üstlenir. Hem cildin nem kazanmasını da sağlamaktadır.
Traş İçin Kullanılması: Bayanlarda bacak ve koltuk altı temizliği için traş öncesinde bir kaç damla ile daha kolay uygulama sağlanabilir. Ayrıca nemlendirmesi de farklı bir etkisi olur.
Vücut İçin Kullanılması: Özellikle kuru cilde sahip kişilerde vücut nemlendiricisi olarak kullanılabilir. Bunun yanında ciltte oluşan ufak tefek çiziklere ya da lekelere iyi gelecektir. Akne üzerinde etkisi bilinmediğinden bu sorunu olanlar için kullanılmaması gereklidir.
Saç İçin Kullanılması: Saçın uçlarına ve ve üstten tellerine az miktarda uygulanması ile saçlar daha rahat taranacaktır. Ancak fazla kullanmamak gerekir. Yağlanma yapabilir.
Peeling Olarak Kullanılması: Hindistan cevizi yağını kısık ateşte ısıtarak içerisine esmer şeker ilave ederek yüze peeling uygulaması yapılabilir. Bu sayede cildin yenilenmesine fayda sağlayacaktır.
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