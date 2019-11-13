Hiç kimse sözcüğü nasıl yazılır? TDK'ye göre; hiç kimse ayrı mı yazılır, birleşik mi? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

HİÇ KİMSE TDK İMLA

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, hiç kimse şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "hiçkimse" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "hiç kimse"dir.