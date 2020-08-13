İHA

Konya’da yaşayan Ali İhsan Çakıcı, 4 yıl önce aldığı 42 FAB 97 plakalı otomobiline ilk olarak 29 Haziran’da olmak üzere 27 Temmuz’a kadar 9 defa köprü geçiş ücreti kesildi.

İHA'nın haberine göre, telefonuna gelen bildirim mesajlarını dikkate almayan Çakıcı, aracının plakasına 220 lira köprü geçiş ücreti ve cezasının işlendiğini telefonuna arka arkaya gelen mesajları araştırdıktan sonra fark etti. Şikayetçi olmak için hazırlanan Ali İhsan Çakıcı, cep telefonuna ilk gelen köprü geçiş mesajını dolandırıcı olduğunu düşünerek dikkate almadığını söyledi.

Sonraki günlerde tekrar mesaj geldiğini ifade eden Çakıcı, “Bunu internetten araştırmaya başladım, Karayollarının sitesine girdim. Orada tarafımdan, Yavuz Sultan Selim Köprüsünden geçildiği görülüyor. Ben İstanbul’a hayatımda bir defa gittim, onda da 4 yıl önce turistik amaçlı otobüsle gitmiştik.

Benim aracım İstanbul’a hiç gitmedi. 9 defa olduğu için büyük ihtimalle bunda plaka kopyalanması var. Gerekli mercilere ulaşmaya çalıştım, karşıma muhatap bulamadım. Aracımın çalıştığım kurumda olduğuna dair kamera kayıtları var. Bununla ilgili gerekirse dava yoluna gideceğim, hakkımı arayacağım. İlgililerden bu konuyla ilgili yardım bekliyorum” dedi.