Heybeliada Ruhban Okulu'nda hazırlık

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Heybeliada Ruhban Okulu'ndaki restorasyon çalışmaları hakkında Yunan basınına konuştu. Bartholomeos, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından MEB'e talimat verildiğini kaydederek, "Faaliyetin eşiğinde olduğumuza artık eminiz" dedi.

"PATRİKHANEDEN BİR HEYET ANKARA'YA GİDECEK"

Atina Haber Ajansı'na konuşan Bartholomeos şunları söyledi: "Ruhban Okulu’nun yeniden faaliyete geçmesi ile ilgili gayret hızla ilerliyor. Türkiye Eğitim Bakanı, okulumuzu ziyaret etti ve orada yetkili başrahip ile görüştü. Daha sonra, başrahip okuldan bir heyet ile birlikte Ankara’ya giderek temas ve diyaloğu sürdürdü. Önümüzdeki hafta ise Patrikhane’den kalabalık bir heyet başkente giderek teknik detayları görüşecek."