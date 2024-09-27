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        Haberler Gündem Güncel Heybeliada Ruhban Okulu'nda hazırlık | Son dakika haberleri

        Heybeliada Ruhban Okulu'nda hazırlık

        Heybeliada Ruhban Okulu'ndaki restorasyon çalışmaları hakkında konuşan Fener Rum Patriği Bartholomeos, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından MEB'e talimat verildiğini ve faaliyetin eşiğinde olduklarını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2024 - 12:24 Güncelleme: 27.09.2024 - 12:24
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        Heybeliada Ruhban Okulu açıklaması
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        Fener Rum Patriği Bartholomeos, Heybeliada Ruhban Okulu'ndaki restorasyon çalışmaları hakkında Yunan basınına konuştu. Bartholomeos, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından MEB'e talimat verildiğini kaydederek, "Faaliyetin eşiğinde olduğumuza artık eminiz" dedi.

        "PATRİKHANEDEN BİR HEYET ANKARA'YA GİDECEK"

        Atina Haber Ajansı'na konuşan Bartholomeos şunları söyledi: "Ruhban Okulu’nun yeniden faaliyete geçmesi ile ilgili gayret hızla ilerliyor. Türkiye Eğitim Bakanı, okulumuzu ziyaret etti ve orada yetkili başrahip ile görüştü. Daha sonra, başrahip okuldan bir heyet ile birlikte Ankara’ya giderek temas ve diyaloğu sürdürdü. Önümüzdeki hafta ise Patrikhane’den kalabalık bir heyet başkente giderek teknik detayları görüşecek."

        "Okulumuzun yeniden faaliyet göstermesi hedefimize kısa sürede ulaşacağımıza dair son derece iyimserim. Eğitim Bakanlığı yetkililerine emir yukarıdan, Sayın Başkan Tayyip Erdoğan’dan verildi. Okulumuzun yeniden faaliyete geçmesi eşiğinde bulunduğumuza artık eminiz."

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        #haberler
        #Heybeliada Ruhban Okulu
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