Hereke Halı Atölyesi'nden ilk halılar çıktı

Kocaeli'nin Körfez Belediyesi tarafından MARKA desteğiyle hayata geçirilen "Hereke Halısı Üretim Tesisi ve Kültürel Miras Müzesi"nde ilk halı üretimi tamamlandı.

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Tarihi Sümerbank evlerinin restore edilmesi ile oluşturulan müze ve üretim tesisi kısa bir süre önce düzenlenen törenle hizmete açılmıştı. Geçen cuma günü ise, Körfez Belediyesi'nin girişimleriyle ayağa kalkan ve bölge için önemli bir değere sahip olan Hereke Halısı Üretim Tesisi tezgâhlarında ilk halı dokundu.

Çalışmanın tamamlandığı atölyede, kurdele Körfez Belediye Başkanı Şener söğüt tarafından kesildi. Dokuma tezgâhlarında aylarca verilen emek sonrasında tamamlanan halıları inceleyen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Böylesine güzel bir projeyi ilçemize kazandırmanın mutluluğu içindeyim. Arkadaşlarımızın emekleriyle iki adet halı, tezgâhlarda büyük bir özenle dokundu. Bizde halıların son ilmeklerini attık ve kestik. Bu önemli proje ile adeta Hereke'nin ruhuna dokunduk. Hereke demek, zarafet ve ipek halılar demek. İlçemize hayırlı olsun" dedi.