Herceg Novi: 0 - Türk Hava Yolları: 3 | MAÇ SONUCU
Voleybol Kadınlar CEV Kupası son 16 turu ilk maçında Türk Hava Yolları, Karadağ'ın Herceg Novi takımını deplasmanda 3-0 yendi.
Giriş: 05.11.2024 - 23:27 Güncelleme: 05.11.2024 - 23:27
Türk Hava Yolları, Voleybol Kadınlar CEV Kupası son 16 turu ilk maçında Karadağ temsilci Herceg Novi'yi deplasmanda 3-0 mağlup etti.
Türk Hava Yolları, 25-17, 25-21 ve 25-16'lık setlerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 13 Kasım'da İstanbul'da yapılacak.
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