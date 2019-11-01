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Hercai 19. bölüm fragmanları yayınlandı! "Senden başka gidecek yerim yok ki Reyyan!"

Atv ekranlarının sevilen dizisi Hercai'nin bu akşam ekranlara gelecek yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Fragmanda dikkat çeken sahne ise Esma'nın Azize'yi durdurmak için Dilşah'ın kendisine emanet ettiği mektubu Hazar'a teslim ediyor. Miran'a doğruları ispatlayacağına inanan Hazar acaba Azize'ye karşı verdiği bu mücadeleyi kazanıp Miran'ı suçsuz olduğuna inandırmaya çalışırken, Reyyan'ı Aslanbey konağından çıkarabilecek midir? İşte Hercai'nin 19. yeni bölüm fragmanları...

01.11.2019 - 12:21 | Güncelleme: Televizyon
Hercai

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Hercai'nin 19. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Fragmanda dikkat çeken sahne ise Esma'nın Hazar'a verdiği mektup oluyor. Azize'nin intikam sevdası uğruna masum insanların hayatlarını cehenneme çevirmesine artık seyirci kalamayan Esma, Azize'yi durdurmak için Dilşah'ın kendisine emanet ettiği mektubu Hazar'a teslim eder. Yıllar önce büyük bir sevdayla bağlandığı Dilşah'ın geçmişten uzattığı yardım eli sayesinde Miran'a doğruları ispatlayacağına inanan Hazar acaba Azize'ye karşı verdiği bu mücadeleyi kazanıp Miran'ı suçsuz olduğuna inandırmaya çalışırken, Reyyan'ı Aslanbey konağından çıkarabilecek midir?

 

HERCAİ 19. BÖLÜM FRAGMANLARI

Bugüne kadar oynadığı oyunlarla her istediğine sahip olan Azize Aslanbey, Miran ve Reyyan'ın aşkı karşısında daha fazla direnemez ve yıllardır Miran'ın üzerinde kurmuş olduğu hakimiyet parçalanmaya başlar. Babaannesinin oynadığı oyunu ortaya çıkaran Miran ilk defa yüzleştiği bu gerçekle sarsılırken, gözleri önünde sevdiği adamın acı çekmesine dayanamayan Reyyan sevgisiyle Miran'ın yaralarını sarmaya çalışır.

Azize'nin intikam sevdası uğruna masum insanların hayatlarını cehenneme çevirmesine artık seyirci kalamayan Esma, Azize'yi durdurmak için Dilşah'ın kendisine emanet ettiği mektubu Hazar'a teslim eder. Yıllar önce büyük bir sevdayla bağlandığı Dilşah'ın geçmişten uzattığı yardım eli sayesinde Miran'a doğruları ispatlayacağına inanan Hazar acaba Azize'ye karşı verdiği bu mücadeleyi kazanıp Miran'ı suçsuz olduğuna inandırmaya çalışırken, Reyyan'ı Aslanbey konağından çıkarabilecek midir? 

HERCAİ 19. BÖLÜM 1. FRAGMAN

HERCAİ 19. BÖLÜM 2. FRAGMAN

 

 

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