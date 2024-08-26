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        Her yerde aranıyordu: Okey oynarken yakalandı

        Bursa'da 'yağma' suçundan hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, kıraathanede okey oynarken yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 10:58 Güncelleme: 26.08.2024 - 11:00
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        Her yerde aranıyordu: Okey oynarken yakalandı
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        Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Çalışmalarda, Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir kıraathanede okey oynayan şüpheli, polisleri görünce panik yaptı. Bunu fark eden polisler şüphelinin yanına giderek sorguladı.

        Polis ekibine kimliğinin yanında bulunmadığı söyleyen şüpheli, kimlik numarası verdi. Kardeşinin kimlik numarasını verdiği tespit edilen şüpheli, gözaltına alındı.

        Şüphelinin 'yağma' suçundan hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

        Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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        #Bursa
        #zanlı
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