'Her Şeye Rağmen' için Adana'da da gala yapıldı

İlhan Doğan, vefatından önce annesinin eşi tarafından iftira ve haksızlıklara uğradığı için namusunun iffetinin lekelendiğini ve kendisine yapılan haksızlıkların gerçek yüzünün herkes tarafından öğrenilmesini istediğini söyleyerek “Anneme verdiğim sözü tuttum. Bütün gerçekleri öğrenerek onun namuslu iffetli bir kadın olduğunu bu filmdeki gerçek hayat hikâyem sayesinde tüm ailem, akrabalarım ve hatta dünya biliyor artık. Annem huzur içinde uyuyacak. 'Her Şeye Rağmen' filminin asıl final sahnesi de benim anemin kabrini ziyaret etmemedir” dedi.