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        Haberler Magazin 'Her Şeye Rağmen' için Adana'da da gala yapıldı

        'Her Şeye Rağmen' için Adana'da da gala yapıldı

        İlk galasını İstanbul'da yapan 'Her Şeye Rağmen'in ikinci galası ise hikâyenin başladığı yer ve İlhan Doğan'nın memleketi olan Adana'da gerçekleşti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2023 - 10:53 Güncelleme: 01.10.2023 - 10:53
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        • 1

          Yapımcılığını Verway’in yönetmenliğini ise Erdal Murat Aktaş’ın yaptığı İlhan Doğan’ın hayat hikâyesini anlatan 'Her Şeye Rağmen' filmi vizyona girdi. İlk galasını İstanbul’da yapan filmin ikinci galası ise hikâyenin başladığı yer ve İlhan Doğan’nın memleketi olan Adana’da gerçekleşti. Gala öncesi smokinlerini giyen İlhan Doğan annesi Firdevs Güvenaltın’nın kabrini ziyaret etti ve “Anneme verdiğim sözü bu filmi çekerek yerine getirdim” dedi.

        • 2

          'Her Şeye Rağmen'in Adana galasına, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve eşi Nurdan Karalar’ın yanı sıra filmin başrol oyuncusu Erkan Petekkaya ile oyunculardan Barbara Sotelsek, Meral Perin Yüzgüleç ve İlhan Doğan katıldı. İlhan Doğan, galaya katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verdi.

        • 3

          İlhan Doğan, vefatından önce annesinin eşi tarafından iftira ve haksızlıklara uğradığı için namusunun iffetinin lekelendiğini ve kendisine yapılan haksızlıkların gerçek yüzünün herkes tarafından öğrenilmesini istediğini söyleyerek “Anneme verdiğim sözü tuttum. Bütün gerçekleri öğrenerek onun namuslu iffetli bir kadın olduğunu bu filmdeki gerçek hayat hikâyem sayesinde tüm ailem, akrabalarım ve hatta dünya biliyor artık. Annem huzur içinde uyuyacak. 'Her Şeye Rağmen' filminin asıl final sahnesi de benim anemin kabrini ziyaret etmemedir” dedi.

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