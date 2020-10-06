Uygulayacağınız kolay hileler ile görümünüzü kusursuz hale getirebilirsiniz. Güne güzel başlamak enerjinizin yükselmesine ve canlanmanıza da fayda sağlayacaktır.
Yüz Kızarmasını Kolay Geçirmenin Yolu
Vücut ısınızın yükselmesi sonucu yüzünüzün kızarması doğal bir tepkidir. Damarlar genişler ve cildinize kan akışı hızlanır ve bu durumda yüzün kızarmasına sebep olur. Böyle bir durumda yanınıza su spreyi alabilirsiniz. Yüzünüzün kızardığını hissettiğiniz anda sıkarak kızarıklığı en aza indirebilirsiniz. Bunun yanında ensenize nemli bir havlu koymanızda damarların genişlemesini önler ve bu kısımdaki sinir uçlarının hissizleşmesini sağlar. Böylece vücut ısınız daha kolay normal seviyeye dönmektedir.
Ojenizi Kurutmanın En Hızlı Yolu
Oje sürdüyseniz ve dışarı çıkmanız gerekiyorsa ilk olarak oje sürme işleminiz bittiğinde tırnaklarınızı 2 dakika hava yoluyla kurumasını bekleyin. Sonrasında kaseye koyduğunuz buzlu su içerisine batırarak, 3 dakika bekleyin. Bu ojenizin katılaşması için yeterli olacaktır.
Gözlerdeki Şişkinliği Önlemenin En Hızlı Yolu
Akşamdan alkol kullanmanız ve tuzlu yiyecek tüketmeniz göz çevresindeki sıvının birikerek gözlerin şişmesine neden olmaktadır. Buzlukta bulunan donmuş sebze poşetini ince bir beze sararak 10 dakika boyunca gözlerinizin üzerinde bekletmeniz kan dolaşımının hızlanmasını sağlayarak, sıvının azalmasına yardımcı olacaktır. Sebze poşeti tercih edilmesinin sebebi ise; yüz hatlarını daha fazla çevrelemesinden dolayıdır.
Ağda Sonrası Cildi Yatıştırmanın En Hızlı Yolu
Tüyleri köklerinden koparmak cildin tahriş olmasına neden olmaktadır. Kalın tüylerin bulunduğu bölgeler ağdaya daha fazla tepki verebilmektedir. Bu yüzden ağda yapılan bölgeye hemen sonrasında nohut büyüklüğünde hidrokortizon krem uygulamanız yatışmasını ve kabarıklık, kızarıklık ve kaşıntıyı önleyecektir.
Yüzünüzdeki Yastık İzlerini Gizlemenin En Hızlı Yolu
Cilt hücreleri; derinin sarkmaması için yastık görevi görmekte olan sıvılar ile doludurlar. Yüzünüz yastığa gömülü olarak saatlerce uyuduğunuzda cilt içerisinde bulunan bu sıvılar hücrelerden sızar ve vücut tarafından emilir. Bu durumda kırışıklıklara neden olur. Siz yastıktan kafanızı kaldırdığınızda cilt hücreleri tekrar bu sıvılarla dolmaya başlar. Bu süreci hızlandırmak için cildinizi ılık su ile yıkayarak, nemlendirici ile masaj yapmanız kan akışının artmasına neden olarak süreci hızlandırmaktadır.
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