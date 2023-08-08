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        Her il CHP'li bir vekile zimmetlenecek

        Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler öncesi, CHP hazırlıklara başladı. Bu kapsamda 30 denetmen milletvekili 78 ilde ziyaretlerde bulunurken, her il bir milletvekiline zimmetlenecek

        Mahir Kılıç
        mahirkilic@haberturk.com
        Giriş: 08.08.2023 - 10:00
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        Her il CHP'li bir vekile zimmetlenecek
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        CHP'li 30 denetmen milletvekili yerel seçimler için 3 büyükşehir dışındaki 78 ili gezdi. Ayrıca önümüzdeki günlerde de her il bir milletvekiline emanet edilecek. O ilden gelen tüm sorunlar ve taleplerle o milletvekili ilgilenecek.

        2024’te Mart ayında yapılacak yerel seçimlere yaklaşık 7 aylık bir süre kaldı. CHP de bu kapsamda yerel seçim hazırlıklarına hız verdi.

        Şu ana kadar atanan 30 denetmen milletvekili 3 büyükşehir dışındaki 78 ili gezdi. İllerin sorunları, talepleri, 14 Mayıs seçim sonuçları, mali konular ve bir önceki yerel seçimde yaşanan sıkıntılar görüşüldü.

        Ayrıca mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere ilişkin de il ve ilçelerin görüşleri alındı. İstanbul, Ankara ve izmir için de en kısa zamanda denetmen milletvekilleri sahaya inecek.

        HER MİLLETVEKİLİ BİR İLDEN SORUMLU OLACAK

        Ayrıca önümüzdeki günlerde CHP TBMM Grubu tarafından yeni bir görevlendirme yapılacak. Her il bir milletvekiline emanet edilecek, tabir-i caizse zimmetlenecek. O milletvekili kendisinin görevlendirildiği ili ayda en az bir kere ziyaret edecek. Kentin sorunlarıyla ilgilenecek olan o milletvekili anlık gelen sorunlar ve taleplerle de bizzat muhatap olacak.

        #CHP
        #Yerel seçim
        #son dakika
        #Son dakika haberler
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