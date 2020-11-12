Her gün saatlerce aynı yere bakıyor!

DHA

İzmit’te kentin en işlek noktalarından biri olan Fethiye Caddesi’nde bulunan bir sokak köpeği her gün belirli saatlerde caddeye gelerek, cadde üzerinde bulunan mazgalların içerisini izlemesi cadde esnafının merak konusu oldu.

DHA'nın haberine göre yaklaşık 3 aydır bu davranışı sergileyen köpeğin neden bu davranışı sergilediğini bilmediğini belirten cadde esnafı, mazgalı izleyen köpeğin caddenin bir sembolü haline geldiğini söyledi.

'SOKAKTAN GEÇENLER BAŞINI OKŞUYOR, O TEPKİ VERMİYOR'

Yaklaşık 3 aydır caddeden her geçtiğinde köpeğin mazgalın içerisini izlediğini belirten Yalçın Akgündüz, "Ben işim gereği sürekli bu caddeyi kullanan bir insanım. Köpek benim de dikkatimi çekiyordu, sürekli hareketsiz bir şekilde mazgallara bakıyor. Sokaktan gelip geçenler bazen başını okşuyor ama o hiçbir şekilde tepki vermiyor. Mazgalın içerisinde ilgisini çeken bir durum olduğunu tahmin ediyoruz. Hiç kimseye hiçbir şekilde tepki vermiyor sadece tek bir noktaya odaklanıp orada bekliyor" dedi.

'SOKAĞIN SEMBOLÜ OLDU'

Sokaktan geçen birçok kişinin köpeğin fotoğrafını çektiğini belirten esnaf Cafer Öziri, "Köpek sürekli bu caddede aynı noktada mazgallara bakıyor. İlk gördüğümüzde anlam veremedik. Sürekli bunu yapmaya başladı, artık sokaktan geçen insanlara da tuhaf geliyor bazen fotoğraflarını çekiyorlar. Bana göre caddede bir sembol haline geldi, sürekli burada vakit geçiriyor" diye konuştu.

'SOKAKTAN GEÇENLER MERAK EDİP MAZGALA BAKIYOR'

Sokaktan geçen bazı kişilerin köpeğin mazgalı seyretmesini fark ettikten sonra mazgala giderek içerisine baktığını belirten esnaf Meryem Akbulut, "Bana gelip 'Neden bakıyor' diye soranlar bile oldu. Bazıları yavrusunu kaybettiğini düşünüyor, kimisi fare aradığını söylüyor ama ne olduğunu bilmiyoruz. 2-3 aydır sürekli mazgallara bakıyor. Her gün belli saatlerde geliyor, görenler şaşırıyor bazen fotoğraf çekiyorlar bazen de yanına gidip köpekle beraber mazgala bakıyorlar. Hatta ilk gördüğümüzde 5-6 arkadaş toplanıp biz de onunla beraber aşağıya baktık ama bir şey bulamadık" dedi.

"DRAMATİK YA DA TRAVMATİK BİR ŞEY YAŞAMIŞ OLABİLİR"

Köpeğin travmatik bir olay yaşayabileceğini ve bu mazgalın bu olayı kendisine hatırlatıyor olabileceğini ifade eden Veteriner Hekim Ejder Dalkıç, şu açıklamada bulundu:

"Köpeğimiz muhtemelen bir travmada, avlanma güdüsüyle hareket ettiğini düşünüyorum. Köpek eğer yavrusunu böyle bir mazgala düşürdüyse ya da o bölgede dramatik bir olay yaşadıysa her gün onu aramak amacıyla geliyor olabilir. Her gün oradan bir hayvanın geçmesini de bekliyor olabilir. Bu büyük bir fare ya da benzer bir şey olabilir. Avlanma içgüdüsüyle onu bekliyor olabilir. Anne köpekler genellikle tehlikeli gördükleri durumlarda yavrularını taşıma eğilimi gösterirler. Bu bölgede yerleşim yeri olduğu için zoraki bir doğum yapmış olabilir ve yavrularını taşırken de bir tanesini o mazgala düşürmüş olabilir. O bölge yaşadığı bir travmayı ona yansıtıyor ya da hatırlatıyor diye düşünüyorum."