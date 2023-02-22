Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Müzik Her bilet bir gelecek: Eğlence mekanlarından depremzedelere destek

Her bilet bir gelecek

Eğlence mekanları depremzedeler için yardım kampanyası başlattı

Giriş: 22.02.2023 - 10:52 | Güncelleme: ABONE OL
Her bilet bir gelecek: Eğlence mekanlarından depremzedelere destek
HABERTURK.COM

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem çevredeki 11 ili yıkıcı şekilde etkiledi. 42 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Türkiye depremzedeler için seferber oldu. Eğlence mekanları da depremden etkilenenler için harekete geçti.

If Performans, Hayal Kahvesi, The Mask Beach’in de aralarında olduğu eğlence mekânları 'Her bilet bir gelecek' sloganıyla depremzedeler için yardım konseri kampanyası başlattı.

Mekânlarda gerçekleşecek konserlerden elde edilen bilet gelirinin tamamı ODTÜ Mezunlar Derneği ve Darüşşafaka Vakfı’na depremzede çocukların eğitimi için bağışlanacak.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Avcılar'da 24 yılda ne değişti?
Avcılar'da 24 yılda ne değişti?
USGS, yaşanan depremleri Habertürk'e değerlendirdi: Bundan sonra ne bekleniyor?
USGS, yaşanan depremleri Habertürk'e değerlendirdi: Bundan sonra ne bekleniyor?
Hatay'da 6.4'ün şiddeti! Mezarlar yer değiştirdi!
Hatay'da 6.4'ün şiddeti! Mezarlar yer değiştirdi!
Deprem bölgesinde işten çıkarma yasaklandı
Deprem bölgesinde işten çıkarma yasaklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.