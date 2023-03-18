Hentbolda Türkiye Kupası Beşiktaş'ın!

Hentbol Türkiye Kupası Finali'nde Beşiktaş Yurtbay Seramik ile Beykoz Belediyesi GSK, Konya Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı takım, müsabakanın ilk yarısını 13-16 geride tamamlarken, normal süre de 29-29 berabere sona erdi. Uzatma bölümünü 34-33 üstün bitiren Beşiktaş, HDI Sigorta Hentbol Erkekler Türkiye Kupası’nda şampiyonluğa ulaştı.

“Konya Selçuklu Uluslararası Spor Salonu’nun da oynanan HDI Sigorta Hentbol Erkekler Türkiye Kupası Finali’nde rakibi Beykoz Belediyespor’u mağlup ederek kupaya uzanan Beşiktaş Yurtbay Seramik takımını tebrik ediyorum. Bu başarıda emeği geçenleri kutluyor, 8’li finalde ter döken bütün sporcularımıza sezonun kalan kısmında başarılar diliyorum.”

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, HDI Sigorta Hentbol Erkekler Türkiye Kupası final mücadelesinde Beykoz Belediyespor’u mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş Yurtbay Seramik takımını tebrik etti.