Henry Cavill'dan 'erotik sahne' itirafı

Henry Cavill; "Bence bu sahneleri, bugünlerde bazen aşırı kullanılıyorlar ve 'Bu gerçekten gerekli mi yoksa insanlar sadece daha az kıyafet mi giyiyorlar' diye düşündüğünüz bir his var. İşte o zaman daha da rahatsız olmaya başlıyorsunuz ve 'Burada bir performans yok, filmin geri kalanına taşınacak bir parça yok' diye düşünüyorsunuz" dedi.