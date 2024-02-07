Henry Cavill'dan 'erotik sahne' itirafı
Sinemanın yeni kuşak 'Süperman'lerinden biri olan Henry Cavill, erotik sahnelerle ilgili konuştu. Cavill, bu tür sahnelerin sinemada aşırı kullanımından dert yandı
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İngiliz aktör Henry Cavill, erotik sahnelerin kendisini rahatsız hissettirdiğini söyledi. Cavill, seks sahnelerinin çekilmesinden nefret ettiğini itiraf etti.
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Henry Cavill; "Bence bu sahneleri, bugünlerde bazen aşırı kullanılıyorlar ve 'Bu gerçekten gerekli mi yoksa insanlar sadece daha az kıyafet mi giyiyorlar' diye düşündüğünüz bir his var. İşte o zaman daha da rahatsız olmaya başlıyorsunuz ve 'Burada bir performans yok, filmin geri kalanına taşınacak bir parça yok' diye düşünüyorsunuz" dedi.
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Henry Cavill, kimi zaman bu tür çıplak sahneler gerçekten de hikâyeye katkıda bulunabildiğini de sözlerine ekledi.
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Ünlü oyuncu ayrıca, 2007'de TV dizisi 'The Tudors'ta Charles Brandon'ı canlandırdı ve o zamanlar 23 yaşındayken çekimler sırasında ereksiyon yaşadığında çok utandığını itiraf etti.