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        Haberler Dünyadan Henry Cavill'dan 'erotik sahne' itirafı - Magazin haberleri

        Henry Cavill'dan 'erotik sahne' itirafı

        Sinemanın yeni kuşak 'Süperman'lerinden biri olan Henry Cavill, erotik sahnelerle ilgili konuştu. Cavill, bu tür sahnelerin sinemada aşırı kullanımından dert yandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2024 - 12:45 Güncelleme: 07.02.2024 - 12:45
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          İngiliz aktör Henry Cavill, erotik sahnelerin kendisini rahatsız hissettirdiğini söyledi. Cavill, seks sahnelerinin çekilmesinden nefret ettiğini itiraf etti.

        • 2

          Henry Cavill; "Bence bu sahneleri, bugünlerde bazen aşırı kullanılıyorlar ve 'Bu gerçekten gerekli mi yoksa insanlar sadece daha az kıyafet mi giyiyorlar' diye düşündüğünüz bir his var. İşte o zaman daha da rahatsız olmaya başlıyorsunuz ve 'Burada bir performans yok, filmin geri kalanına taşınacak bir parça yok' diye düşünüyorsunuz" dedi.

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          Henry Cavill, kimi zaman bu tür çıplak sahneler gerçekten de hikâyeye katkıda bulunabildiğini de sözlerine ekledi.

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          Ünlü oyuncu ayrıca, 2007'de TV dizisi 'The Tudors'ta Charles Brandon'ı canlandırdı ve o zamanlar 23 yaşındayken çekimler sırasında ereksiyon yaşadığında çok utandığını itiraf etti.

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