Henry Cavill baba oluyor
'Superman' rolüyle tanınan Henry Cavill, baba olacağını duyurdu
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İngiliz oyuncu Henry Cavill, baba olmaya hazırlanıyor. 'Superman' tanınan Cavill, yeni filmi 'The Ministry of Ungentlemanly Warfare'in prömiyerinde müjdeli haberi verdi.
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2021'den beri, Natalie Viscuso ile aşk yaşayan 40 yaşındaki Henry Cavill, ilk kez baba olacağını açıkladı. Ünlü aktör; "İkimiz de çok heyecanlıyız" dedi.
Ünlü oyuncunun sevgilisi Viscuso, Film yapım şirketi 'Vertigo Entertainment'ta üst düzey bir yönetici.
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Henry Cavill, 2017'de babalık hakkında; "Eğer bir gün çocuklarım olursa, onların peşinden koşan bir baba olmak istiyorum" demişti.
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