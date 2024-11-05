Henrik Rydström: Maçın favorisi Beşiktaş

Malmö Teknik Direktörü Henrik Rydström, Beşiktaş maçının öncesinde açıklamalarda bulundu.

İsveç temsilcisinin teknik direktörü Rydström ile oyuncusu Isaac Kiese Thelin, Tüpraş Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"MAÇIN FAVORİSİ BEŞİKTAŞ"

Beşiktaş'ın çok güçlü bir takım olduğunun altını çizen Henrik Rydström, "Önemli oyuncuları var. Maçın favorisi Beşiktaş. Çok kaliteli bir teknik direktöre sahipler. Takımı çok iyi yönetiyor. Kadroyu çok iyi kullanıyor. Ancak biz de tecrübeli isimlere sahibiz. Beşiktaş'ı sıkıntıya sokabilecek futbolcularımız var. İyi savunma yapmalıyız. Toplu oyunu ikinci bölgede iyi uygulamalıyız. Yakaladığımız ivmeyle Beşiktaş'a zorlu zamanlar yaşatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Şampiyonluğu garantiledikleri İsveç Birinci Futbol Ligi'nde sezonun gelecek hafta tamamlanacağına ve bunun Avrupa Ligi'ndeki mücadelelerine etkisi olup olmayacağına ilişkin bir soruyu Rydström, "Bunu değiştiremeyiz. Bu, İsveç Ligi'nin gerçeği. Şampiyon olduk. Bu bizim Avrupa maçlarının da motivasyon kaynağı. Problem olacağını düşünmüyorum. Aksine yeniden toparlanmak için zamanımız olacak." şeklinde yanıtladı.