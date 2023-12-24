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        Haberler Yaşam Hem yeni yılı kutlayın, hem tatil yapın! İşte yılbaşında gidilecek vizesiz ülkeler!

        Hem yeni yılı kutlayın, hem tatil yapın! İşte yılbaşında gidilecek vizesiz ülkeler!

        Yeni yıl heyecanıyla birlikte tatil planları yapmak isteyenler vizesiz seyahat imkanı sunan ülkeleri araştırmaya başladı. Yılbaşı tatili için vizesiz gidilebilecek ülkeler, seyahat severlerin kutlamayı yapması için en doğru rotalar olabilir. İşte, yeni yıl coşkusunu yaşayabileceğiniz ve vizesiz seyahat imkanı sunan bazı ülkeler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2023 - 16:21 Güncelleme: 24.12.2023 - 16:21
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        • 1

          ARNAVUTLUK

          Arnavutluk, Akdeniz'in mistik ve sıcak atmosferiyle, tarihi zenginlikleriyle ve güzel kıyı şeridiyle dikkat çeken bir ülkedir. Durres ve Tiran gibi şehirleriyle yılbaşı tatilinizde keşfedilecek birçok yer sunar.

        • 2

          KOSOVA

          Balkanlar'ın kalbinde yer alan Kosova, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan bir destinasyon. Prizren ve Priştine gibi şehirleriyle keşfedilmeyi bekleyen birçok yer bulunuyor.

        • 3

          SIRBİSTAN

          Sırbistan, tarihi dokusu, canlı kültürü ve misafirperver insanlarıyla dikkat çeken bir Balkan ülkesi. Belgrad gibi renkli ve canlı şehirleri, lezzetli mutfağı ve zengin tarihiyle yılbaşı tatiliniz için ideal bir destinasyon olabilir.

        • 4

          BOSNA HERSEK

          Bosna-Hersek, Orta Avrupa'nın güzelliklerinden biri. Saraybosna'nın tarihi dokusu ve Mostar'ın eşsiz manzarası, kültürel ve tarihi zenginliğiyle ziyaretçilerini cezbediyor. Özellikle yılbaşında karla kaplı olacağı için atmosferi en iyi şekilde yaşayabilirsiniz.

        • 5

          KIBRIS

          Kıbrıs yazın başka kışın başka güzeldir. Eğlence denildiği zaman da akla gelen ilk yerlerden biri Kıbrıs’tır. Özellikle birçok ünlü şarkıcının mekanlarda sahne alacağı da düşünülürse, yılbaşı için mükemmel bir tercih olacaktır.

        • 6

          KARADAĞ

          Adriyatik kıyısında yer alan Karadağ, muhteşem doğası, tarihi şehirleri ve deniz turizmiyle bilinir. Kotor, Budva gibi şehirleriyle hem tarihi hem de deniz tatili yapabileceğiniz bir destinasyondur.

        • 7

          GÜRCİSTAN

          Kültürel çeşitliliği, zengin mutfağı ve doğal güzellikleriyle Gürcistan, vizesiz seyahat imkanı sunan ve yeni yılı kutlamak için ideal bir ülkedir. Tiflis'in ya da Batum'un tarihi sokaklarında gezebilir, Gürcü mutfağının lezzetlerini tadabilirsiniz.

        • 8

          TAYLAND

          Tayland, vizesiz seyahat imkanı sunan ve Doğu Asya'nın popüler turistik destinasyonlarından biridir. Bangkok'un modern yaşamı, tarihi tapınakları ve güzel plajlarıyla tanınır. Yılbaşında hem eğlenmek hem de kültürlenmek isteyenler için iyi bir rota!

        • 9

          AZERBAYCAN

          Azerbaycan, Türk vatandaşları için vizesiz seyahat imkanı sunan ülkelerden biridir. Başkent Bakü'nün modern yapısı ve tarihi zenginlikleriyle tanınır. Bakü’de yılbaşı kutlamaları da oldukça renkli ve eğlencelidir.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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