Hem yeni yılı kutlayın, hem tatil yapın! İşte yılbaşında gidilecek vizesiz ülkeler!

SIRBİSTAN

Sırbistan, tarihi dokusu, canlı kültürü ve misafirperver insanlarıyla dikkat çeken bir Balkan ülkesi. Belgrad gibi renkli ve canlı şehirleri, lezzetli mutfağı ve zengin tarihiyle yılbaşı tatiliniz için ideal bir destinasyon olabilir.