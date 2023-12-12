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        Haberler Yaşam Hem aile üyesi hem de sağlık bekçisi! İşte köpek sahibi olmanın bilime dayalı faydaları!

        Hem aile üyesi hem de sağlık bekçisi! İşte köpek sahibi olmanın bilime dayalı faydaları!

        Köpekler, insanlığın en eski ve en yakın dostlarından biridir. Aile üyelerimizden olan köpekler aslında biz farkında olmasakta sağlığımızın bekçiliğini de yaparlar yani kısacası köpekler hayatımızın her alanında önemli bir rol oynarlar. Son yıllarda yapılan araştırmalar, köpek sahibi olmanın hem fiziksel hem de ruhsal sağlığımız için sayısız faydası olduğunu gösteriyor. İşte bilime dayalı o faydalar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2023 - 16:05 Güncelleme: 12.12.2023 - 16:05
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        • 1

          Köpek sahibi olmak dünyanın en güzel duygularından biri olmanın yanında, fiziksel ve ruhsal sağlığımızı iyileştirmenin birçok yolunu sunar. Örneğin can dostlarımızla düzenli olarak yürüyüşe çıkmak, koşmak veya oyun oynamak, kalp sağlığımızı, kan basıncımızı ve kan şekerimizi iyileştirmeye yardımcı olur. İşte en yakın arkadaşlarımız, köpeklerimizin sağlığa faydaları...

        • 2

          Harvard'a bağlı Massachusetts Genel Hastanesi Cerrahi Bölümü'nde yaşam tarzı tıbbı ve sağlıklı yaşam direktörü Dr. Beth Frates, "Köpek sahibi olmak, yaşlı yetişkinlerin karşılaştığı birçok sağlık sorununu yönetmenin en iyi yollarından biri olabilir" diyor.

        • 3

          1- DAHA AZ YALNIZ HİSSEDERSİNİZ

          Human Animal Bond Araştırma Enstitüsü tarafından evcil hayvan sahipleri ve evcil hayvan olmayanlar arasında yapılan ulusal bir anket , yanıt verenlerin yüzde 85'inin evcil hayvanlarla etkileşimin yalnızlığı azalttığını ortaya koymuştur. Köpek sahibi kişilerin yalnızlık konusunda sıkıntı çekmedikleri ve yanlarında hep en sevdikleri canlının olmasıyla mutluluk hormon seviyelerinin daha yüksekte olduğu belirlenmiştir.

        • 4

          2- KALBİNİZE İYİ GELİR

          Araştırmalara göre köpek sahibi olan kişilerde, kalp hastalığı riski %30 daha düşüktür. 1950 ve 2019 yılları arasında yayınlanan çalışmaların kapsamlı bir incelemesi, köpek sahiplerinin kalp krizinden ölme riskinin daha düşük olduğunu bulmuştur. Çünkü köpeklerle yaşamak mutluluk hormonu salgılarken kardiyovasküler sorunların kaynağı olan stresten uzak bir yaşam sağlar.

        • 5

          3 - STRESTEN UZAKLAŞTIRIR

          Köpeklere dokunmak, onlarla aynı ortamda olmak vücudunuzda stresi azaltan ve depresyonu önleyen hormonların daha fazla salgılanmasını sağlar. Bu şekilde kendinizi daha mutlu ve huzurlu hissedersiniz. Washington Eyalet Üniversitesi'ndeki bilim insanları, bir köpeği sadece 10 dakika sevmenin bile kan basıncını, kalp atış hızını düşürdüğünü, nefes almayı yavaşlattığını ve kas gerginliğini gevşettiğini kanıtlamıştır.

        • 6

          4- KRİZLE BAŞA ÇIKMAYI ÖĞRENİRSİNİZ

          Purdue Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi, PTSD'li (Travma Sonrası Stres Bozukluğu) askeri gazilerin hizmet köpekleri olduğunda hem fizyolojik hem de psikolojik olarak daha iyi olduklarını keşfetti. Araştırmalar köpek sahibi olan kişilerin bir kriz ile karşılaştığında köpek sahibi olmayan kişilerden daha hızlı aksiyon gösterdiğini de ortaya koydu.

        • 7

          5 - DAHA ÇOK HAREKET EDERSİNİZ

          Köpeklerimizle düzenli olarak yürüyüşe çıkmak, koşmak veya oyun oynamak, haftada en az 300 dakika orta düzeyde egzersiz yapmamıza yardımcı olur. Ve bu köpek sahibi olmayan kişilerden yaklaşık 200 dakika daha fazla yürümek anlamına gelir.

        • 8

          6- DAHA SOSYAL VE DAHA MUTLU HİSSEDERSİNİZ

          Köpek dostunuzla bir yürüyüşe çıkmak başka köpek sahibi kişilerle tanışmanıza, fikir paylaşımına vesile olabilir ve sosyal hayatınızı daha güçlü hale getirebilir. Araştırmacılar, köpek sahiplerinin yaklaşık yüzde 40'ının arkadaş edinme konusunda diğer insanlardan daha az zaman harcadıklarını ve kolaylıkla yeni ortamlara ayak uydurabildiklerini gözlemlemiştir. Sosyal bir kişinin de durağan bir hayatının olmamasıyla birlikte daha mutlu bir yaşam sürdüğü görülmüştür.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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