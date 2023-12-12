Hem aile üyesi hem de sağlık bekçisi! İşte köpek sahibi olmanın bilime dayalı faydaları!

6- DAHA SOSYAL VE DAHA MUTLU HİSSEDERSİNİZ

Köpek dostunuzla bir yürüyüşe çıkmak başka köpek sahibi kişilerle tanışmanıza, fikir paylaşımına vesile olabilir ve sosyal hayatınızı daha güçlü hale getirebilir. Araştırmacılar, köpek sahiplerinin yaklaşık yüzde 40'ının arkadaş edinme konusunda diğer insanlardan daha az zaman harcadıklarını ve kolaylıkla yeni ortamlara ayak uydurabildiklerini gözlemlemiştir. Sosyal bir kişinin de durağan bir hayatının olmamasıyla birlikte daha mutlu bir yaşam sürdüğü görülmüştür.