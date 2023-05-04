Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol İtalya

Hellas Verona: 0 - Inter: 6 | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 33. haftasında Inter, deplasmanda Hellas Verona'yı 6-0 mağlup etti

Giriş: 04.05.2023 - 00:11 | Güncelleme: ABONE OL
Hellas Verona: 0 - Inter: 6 | MAÇ SONUCU
HABERTURK.COM

İtalya Serie A'nın 33. Hellas Verona ile Inter karşı karşıya geldi.

Marc Antonio Bentegodi Stadyumu'nda oynanan müsabakayı konuk ekip Inter 6-0 kazanırken, goller; 31. dakikada Adolfo Gaich'in kendi kalesine yaptığı vuruş, 36. dakikada Hakan Çalhanoğlu, 37 ve 61. dakikalarda Edin Dzeko, 55 ve 90+2'de ise Lautaro Martinez'den geldi.

Karşılaşmada 90 dakika forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, uzak mesafeden attığı gol ile dikkat çekti.

Bu sonuçla birlikte Inter 60 puana ulaşırken, Hellas Verona 27 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Inter zorlu maçta Roma'ya konuk olurken, Hellas Verona deplasmanda Lecce ile karşılaşacak.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
N ile başlayan erkek isimleri
N ile başlayan erkek isimleri
M ile başlayan kız isimleri
M ile başlayan kız isimleri
Motosiklet devrildi: Anne öldü, oğlu yaralandı
Motosiklet devrildi: Anne öldü, oğlu yaralandı
M ile başlayan erkek isimleri
M ile başlayan erkek isimleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.