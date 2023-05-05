Sinema filmi olarak çekilen 'Aşk-ı Memnu'da 'Nihal' karakterine hayat veren Helin Kandemir, "Güzel bir iş çıkardık. Benim için çok zorluk olmadı, bunun için piyano ve Fransızca dersleri aldım. Eve de piyano" dedi
Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Helin Kandemir, Özge Yağız ve Burak Can, Ataköy'deki bir mekân çıkışında objektiflere yansıdı. Birlikte yemek yiyen oyuncular, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Özge Yağız, geçtiğimiz aylarda iki yeni sinema filmi çektiklerini yaz sezonunda ise dinlenip eylül ayında yeni projelerle görüştüğünü dile getirdi.
"YAPACAK BİR ŞEY YOK"
Şubat 2023'te babası Murat Kandemir'i kaybeden Helin Kandemir ise "Hayat... Yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı. Sinema filmi olarak çekilen 'Aşk-ı Memnu'da 'Nihal' karakterine hayat veren Kandemir, "Benim için bu kadar genç yaşta tecrübeli insanla olmak ayrı bir şans. Her şey çok güzel geçti, güzel bir iş çıkardık. Benim için çok zorluk olmadı, bunun için piyano, Fransızca dersleri aldım. Eve de piyano" dedi.
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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Helin Kandemir: Eve piyano aldım - Magazin haberleri/helin-kandemir-eve-piyano-aldim-magazin-haberleri-3589070-magazin
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