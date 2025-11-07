Habertürk
        Helen Mirren'a Altın Küre'den yaşam boyu başarı ödülü

        Helen Mirren'ın Altın Küre'de yaşam boyu başarı ödülü anlamına gelen 'Cecil B DeMille Altın Küre' ödülüne lâyık görüleceği duyuruldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2025 - 12:47 Güncelleme: 07.11.2025 - 12:47
        Ödül koleksiyonunu büyütüyor
        Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Helen Mirren, bugüne dek bir Oscar, 4 BAFTA, 5 Emmy, bir Tony ve 3 Altın Küre ödülü kazandı. Mirren yakın zamanda ödül koleksiyonuna bir yenisini eklemeye hazırlanıyor.

        80 yaşındaki sinema ikonunun, Ocak 2026'da düzenlenecek olan Altın Küre Ödülleri'nde yaşam boyu başarı ödülü anlamına gelen 'Cecil B DeMille Altın Küre' ödülüne layık görüleceği duyuruldu.

        Daha önce Meryl Streep, Alfred Hitchcock, Jane Fonda, Tom Hanks, George Clooney, Eddie Murphy gibi isimlere verilen, geçen yıl Viola Davis'in lâyık görüldüğü 'Cecil B DeMille Altın Küre' ödülü, büyük törenden üç gün önce, 8 Ocak'ta düzenlenecek bir törenle Helen Mirren'e sunulacak.

        Altın Küre Başkanı Helen Hoehne; "Helen Mirren, bir doğal fenomen ve kariyeri olağanüstü. Üstün performansları ve işine olan bağlılığı, nesiller boyu sanatçılara ve izleyicilere ilham vermeye devam ediyor. Kendisine Cecil B DeMille ödülünü takdim etmek büyük bir onur" açıklamasını yaptı. Mirren, kariyerine 18 yaşında Ulusal Gençlik Tiyatrosu'nda oyuncu olarak başladı ve 'Antonius ve Kleopatra' (1965) oyununda Kleopatra'yı canlandırdı. Helen Mirren'ın sinemada bilinen rolü 'Herostratus'ta (1967) ve ilk önemli rolü ise 'Rıza Çağı' (1969) filmlerindeydi.

        'Kral George'un Deliliği' (1994) ve 'Gosford Park' (2001) filmlerindeki performanslarıyla Oscar'a aday gösterilen oyuncu, dram filmi 'Kraliçe'deki (2006) II. Elizabeth rolüyle 'En İyi Kadın Oyuncu' Oscar'ını kazandı. 'Son İstasyon' (2009) filmindeki performansıyla tekrar aynı ödüle aday gösterildi.

        Televizyonda Helen Mirren, polisiye dizisi 'Prime Suspect'te (1991–2006) oynadı ve bu dizideki performansıyla 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında 3 BAFTA Ödülü; 'Mini Dizi veya Filmde En İyi Kadın Oyuncu' dalında 2 Emmy Ödülü kazandı. Mirren ayrıca, televizyon filmi 'Ayn Rand'ın Tutkusu'nda (1999) Ayn Rand'ı ve mini dizi 'Elizabeth I'de (2005) Kraliçe Elizabeth'i canlandırmasıyla Emmy aldı. Ünlü oyuncunun diğer televizyon rolleri arasında 'Door to Door' (2002), 'Phil Spector' (2013), 'Catherine the Great' (2019), '1923' (2022) ve 'MobLand' (2025) bulunuyor.

