Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman? Hekimoğlu hangi günler yayınlanıyor? ve Hekimoğlu oyuncuları kimler? soruları dizinin izleyicilerinin gündeminde. Hekimoğlu dizisi tüm dünyada izlenme rekorları kıran ve Türkiye'de de hatrı sayılır bir hayran kitlesi bulunan House M.D. dizisinin yerli uyarlaması olarak ekranlara geliyor. Başrolünde Timuçin Esen'in yer aldığı Hekimoğlu dizisi ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

HEKİMOĞLU OYUNCULARI KİMLER?

Hülya Gezer'in yönetmen koltuğunda oturduğu Hekimoğlu dizisinin oyuncu kadrosunda Timuçin Esen (Ateş Hekimoğlu),Ebru Özkan Saban (İpek Tekin),Okan Yalabık (Orhan Yavuz),Kaan Yıldırım (Mehmet Ali Çağlar),Aytaç Şaşmaz (Emre Acar),Damla Colbay (Zeynep Can) yer alıyor.

HEKİMOĞLU HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Hekimoğlu dizisi her hafta Salı günleri yeni bölümleriyle ekranlarda yer alıyor. Ancak bu hafta kanalların yeni reklam anlaşmaları nedeniyle yeni bölüm yayınlanmayacak. Hekimoğlu 3. yeni bölümü 14 Ocak Salı akşam saat 20.00'de Kanal D'de izleyebilirsiniz.

HEKİMOĞLU 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Hastanede salgın krizi çıkıyor!

Hekimoğlu ve Dr. İpek arasındaki gerilim artıyor! Ateş ve İpek inatlaşmaya devam ediyor.

Hastanede ise bir salgın baş gösteriyor. Başta Hekimoğlu olmak üzere herkes seferber oluyor!

HEKİMOĞLU DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Ateş Hekimoğlu 40’lı yaşlarında başarılı bir doktordur. Tıp Fakültesinden arkadaşı İpek’in yönetici olduğu vakıf hastanesinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Gerek yaşam tarzı gerekse hastalıkları ele alış biçimiyle bilinen doktor tanımından çok uzakta olan Ateş Hekimoğlu’nun en bilinen özelliği hastalarla birebir ilişki kurmadan, hastalıklara odaklanarak araştırma yapmasıdır. Her yeni karmaşık vaka onun için çözülmeyi bekleyen bir bulmaca gibi, kışkırtıcı ve heyecan vericidir.

Hekimoğlu, yaptığı teşhis ve tedavilerle ününü günden güne arttırırken, hastane düzenine ayak uyduramaması hastane yöneticisi İpek’i çoğu zaman zor durumda bırakır. İpek, Hekimoğlu’nun zorlu karakterini anlayan ve bunu tahammül edebilen iki kişiden biridir. Diğeri de Hekimoğlu’nun lise ve üniversiteden arkadaşı Onkoloji Uzmanı Orhan’dır. Hekimoğlu’yla tamamen zıt karakterde olsalar da Orhan her zaman Ateş’in iç sesi ve vicdanı olur. İkisi bir araya geldiklerinde mükemmel doktoru oluştururlar. Biri zekasıyla diğeri de sağ duyusuyla yaklaşır hastalara…

Ateş, hastaların ne söylediğinden çok, tahlillerden çıkan sonuçları dikkate alır. Bu yaklaşımla; hastalıkları bir dedektif edasıyla incelemeye alan Hekimoğlu, bu çalışmalarını 3 kişilik uzman doktor ekibiyle birlikte yapmaktadır. Dolapdere’de yetişmiş Mehmet Ali, güzelliğini kullanarak bir yerlere gelmek yerine kendini bilime ve hastalara adamış Zeynep ve hayatı boyunca maddi sıkıntı çekmeden refah ve zenginlik içinde yetişmiş Emre… Ateş Hekimoğlu’nun titizlikle seçtiği bu 3 uzman doktor, kendilerini Hekimoğlu’na beğendirmek ve onu memnun etmek için çaba sarf etmektedirler.