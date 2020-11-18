Hekimoğlu 17 Kasım Salı akşamı yayınlanan 25. bölüme Selin'in Ateş'e olan hisleri artık bastıramaması damga vurdu. Heminoğlu son bölümde neler oldu? Ateş'in kendi isteği ile vaka kabul etmesiyle dikkatleri üzerine çeken Hekimoğlu 26. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı...

HEKİMOĞLU 26. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

HEKİMOĞLU 25. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu 17 Kasım Salı yayınlanan son bölümde Ateş'i kontrol etmek üzere departmanın başına atanan Memoli zor anlar yaşıyor. Ateş'le kapışmak zorunda kalan Memoli bu görevi yerine getirebilecek mi? İpek ona verdiği bu sorumluluğu kalıcı hale getirecek mi?

Öte yandan evliliğinde sorunlar yaşayan Selin'in aklı iyice karışır. Ateş'e olan duygularını bastıramaz. Ateş'le yeniden birlikte olmak ister ve bu düşünceyle farklı planlar yapar. Ancak Ateş'ten alacağı cevap ona büyük bir hayal kırıklığı yaşatacaktır...

Diğer yandan ileri yaştaki bir hastanın durumu giderek kötüleşir. Tek şansı organ naklidir ancak kurul, hastanın yaşı sebebiyle nakil onayı vermez. Buna rağmen Hekimoğlu pes etmeyecektir. Hastasını kurtarmak için her yolu dener.

Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'de Kanal D'de!