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        Haberler Gündem Politika HDP'li Buldan ve Sancar, Yeşil Sol Parti'ye geçti

        HDP'li Buldan ve Sancar, Yeşil Sol Parti'ye geçti

        HDP'li Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Yeşil Sol Parti'ye geçti. Böylece YSP'nin milletvekili sayısı 57'ye yükseldi, Meclis'te HDP'li vekil kalmadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 15:37 Güncelleme: 05.09.2023 - 16:43
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        HDP'li Buldan ve Sancar YSP'ye geçti
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        HDP Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, partilerinden istifa ederek Yeşil Sol Parti'ye katıldı.

        Buldan ve Sancar'ın istifasıyla Meclis'te HDP'li milletvekili kalmazken, Yeşil Sol Parti'nin milletvekili sayısı 57'ye çıktı.

        Milletvekilliğine Yeşil Sol Parti listelerinden seçilen Buldan ve Sancar, seçimin ardından partilerinden istifa ederek HDP'ye geçmiş ve eş genel başkanlık görevine getirilmişlerdi.

        Pervin Buldan ve Mithat Sancar, HDP'nin 4. Olağanüstü Kongresi'nde, görevlerini Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak'a devretmişlerdi.

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