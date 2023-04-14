HDP Grup Başkanvekili Beştaş, trafik kazası geçirdi

HDP Siirt Milletvekili de olan Beştaş'ın içerisinde bulunduğu, Mehmet Vefa Uysal yönetimindeki otomobil, Karayazı ilçesi Kırgındere Kavşağı'nda şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Beştaş, ambulansla Karayazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Beştaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sürücü Uysal ile araçta bulunan Mehtap Demirkaya'nın kazayı yara almadan atlattığı bildirildi.

Fotoğraflar, AA tarafından servis edilmiştir.