İngiliz arkeolog Ken Dark, İsrail'in Nasıra kentinde iyi korunmuş eski bir evin İsa'nın çocukluk evi olduğunu iddia eden bir teori ortaya koydu.
Geçmişi birinci yüzyıla kadar uzanan yapı, günümüzde Nasıralı Rahibeler Manastırı'na ev sahipliği yapıyor. Ev, 19. yüzyılda Hz. İsa'nın Yusuf ve Meryem ile birlikte büyüdüğü yer olarak tanımlanmış, ancak bu teori 1930'larda reddedilmişti.
Bununla birlikte, İngiltere'deki Reading Üniversitesi'nde arkeoloji ve tarih profesörü olan Ken Dark, alandaki 14 yıllık saha çalışması ve araştırmanın ardından, evin Hz. İsa'nın ilk evi olduğu sonucuna vardı.
Kayaya oyulmuş merdivenler de dahil olmak üzere binanın önemli parçaları günümüze ulaşmış durumda. Birinci yüzyılda yapıldığı düşünülen ev, muhtemelen bir avlu etrafında; oturma, depo odası ve bir çatı terası gibi bir dizi alanlar içeriyordu.
Profesör Dark, bölgedeki insanların binanın İsa'nın evi olduğuna inandıklarını söyledi. Yapılan analiz binanın birinci yüzyıl konutu olduğunu teorisini güçlendirirken, şehirdeki en eski yapının bu ev olduğu belirtiliyor.
Arkeoloğun araştırmasına göre iki katlı olan bu ev, tektonik kayanın mükemmel işlenmesiyle inşa edilmiş. Yunan İncil'lerinde Hz. Meryem'in eşi Yusuf'un mesleğinin, marangozluğun yanı sıra taş ustalığı olduğunun bahsedilmesi Profesör Dark'ın teorisini güçlendiriyor.
Saha çalışması, dördüncü yüzyılda evin kalıntılarının yanına mozaiklerle süslenmiş bir mağara kilisesinin inşa edildiğini de gösteriyor. Beşinci yüzyılda ise hem evin hem de mağara kilisesinin üzerine Nasıra'nın en büyük kilisesinin inşa edildiği belirtiliyor.
Profesör Dark, 'Nasıralı Rahibeler Manastırı: Orta Nasıra'da Bir Roma Dönemi, Bizans ve Haçlı Bölgesi' adlı kitabında, binanın tarihinin anılarının birinci yüzyıldan dördüncü yüzyıla aktarılma olasılığını araştırmış ve şu sonuca varmıştı: "Antropolojik kanıtlardan ve sözlü gelenek araştırmalarından vardığım sonuç, onların bilmemeleri için kesinlikle hiçbir neden olmadığıdır."
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