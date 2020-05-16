Normalleşme tarihleri: Okullar, adliyeler ve camiler ne zaman açılacak? Uçak seferleri ne zaman başlayacak?

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Koronavirüs salgınına karşı önlemler ve kısıtlamalar büyük ölçüde devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından "kontrollü sosyal hayat" olarak açıklanan yeni dönemin planlaması yapılıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda yürütülen normalleşme adımları Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda kabine toplantılarında ele alınıyor. Kurumlar da planlamalarını buna göre yapıyor. Haziran ayı normalleşme takviminde önemli bir dönemeç olarak öne çıkıyor.

OKULLAR NE ZAMAN?

11 Mayıs'ta AVM'ler ile berber ve kuaförlerin açılmasının ardından sonraki adımlar içinde okulların ne zaman açılacağı konusu merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bu ay başında "Normalleşme süreci planlandığı şekliyle devam ederse 1 Haziran'da okullar açılabilir" mesajı vermesiyle Haziran için beklenti oluştu. Ancak bu planlanmış resmiyet kazanmış bir tarih değil. Zira Bakan Selçuk bu hafta içi yaptığı açıklamada "Okullar ne zaman açılacak sorusunun şu an tek bir cevabı var: Çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için en güvenli zamanda, en güvenli şekilde açılacak. Bu tarihi ve uygulama şeklini de bize bilimsel veriler söyleyecek" ifadelerini kullanarak tarih konusunda halen bir belirsizlik olduğunu söylemişti.

BAYRAM SONRASI YHT

TCDD Taşımacılık, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerine bayram sonrasında (en geç 1 Haziran) yeniden başlayacak. “Geçiş dönemi” için bazı kurallar getirildi. Buna göre trenler yüzde 50 kapasite ile yolcu taşıyacak. Maskesiz yolcu trenlere alınmayacak. Yolcular, önceden bilet alacak. Yalnızca satın aldıkları koltuğa oturabilecek. Trenlerde dezenfektan bulundurulacak.

KIŞLADAKİ ADIMLAR

Kışlalardaki normalleşme adımları da Haziran ayında yoğunlaşacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, normalleşme adımları kapsamında, 31 Mayıs'tan itibaren terhislerin, 5 Haziran'dan itibaren celplerin başlamasını planladıklarını, 20 Haziran'dan itibaren de bedelli askerlik celplerinin başlayacağını bildirdi.

MAÇLAR BAŞLAYACAK

Basketbol ve volaybol liglerinin iptal edilmesi, şampiyonluk ve küme düşmenin olmayacağının açıklanmasına karşılık futbolda takvim işleyecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada liglerin 12 Haziran'da başlayacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından takımlar antrenmanlarına başlarken bir yandan da pozitif vakalar görülmeye başlandı. Ancak Federasyon, liglerin bu koşullarda açılmasının tartışılmasına karşın kararda bir değişiklik olmadığını bildirdi.

İBADET AVLULARDA

Özellikle ramazan ayında teravih namazlarının evlerde kılınması ile birlikte inananların özlemini çektiği toplu ibadet de 12 Haziran'da başlayacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cami avlularının bu tarihten itibaren ibadete açık olacağını bildirdi.

SINAV ZAMANI

Haziran, sınav ayı olarak da dikkat çekiyor. Askeri öğrenci sınavı 14 Haziran'da yapılacak. Liseye Geçiş Sınavı (LGS) için 20 Haziran belirlenirken Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) 27-28 Haziran'da yapılacak. YÖK'ten akademik takvime ilişkin yapılan açıklamada ise "Devletin ilgili kurumları tarafından 1 Haziran 2020'den itibaren 14 gün boyunca salgının kontrol altına alındığının ve kesin düşüşe geçtiğinin beyan edilmesi koşuluyla 15 Haziran'dan sonra üniversitelerimizde normale dönüşün ilk aşaması başlayacaktır" denildi.

THY'NİN UÇUŞ PLANI

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Habertürk yazarı Nagehan Alçı'ya yaptığı açıklamada salgının beklendiği gibi kontrol altına alınması durumunda iç hatlarda 28-29 Mayıs, dış hatların belli destinasyonlarında ise 1-5 Haziran arası uçuşların başlayabileceğini söyledi.

DURUŞMALAR NE ZAMAN?

Haziran ayı adliyelerde de hareketli geçebilir. Koronavirüs önlemleri kapsamında 30 Nisan'a kadar durdurulan yargı süreçleri daha sonra 15 Haziran'a ötelenmişti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Salgına yönelik çıkacak olumlu tabloya göre Sayın Cumhurbaşkanımızın, 15 Haziran olarak belirlediği bu süreyi daha öne çekme ihtimali de bulunmaktadır. Durma süresi kapsamında, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından duruşmaların ertelendiği 15 Haziran'a kadar uzatılmıştır. Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileriyle de bu sürelerin 15 Haziran öncesine çekilebilmesi ya da daraltılabilmesi de mümkündür. Uzağı yakın etmek bizim elimizdedir."

SEYAHAT KISITLAMASI

31 ilde 18 Nisan'dan beri uygulanan seyahat ve sokağa çıkma kısıtlamaları geçen hafta 24 ile düştü bu hafta da 15 ilde uygulanıyor. 19 Mayıs'ta bitecek şehirlerarası seyahat ve hafta sonu sokağa çıkış kısıtlamalarının ne zaman sona ereceği henüz netlik kazanmadı ancak bayram sonrasına işaret ediliyor. Tatil planları için de bu karar bekleniyor.