Adı az bilinse de hayıt otu tohumu; uzun yıllardır birçok hastalığın tedavisinde ve önlenmesinde kullanılan bitkilerden biridir. Alternatif tıp ürünü olarak kullanılan bitkiler arasında yer alan hayıt otu tohumu, hazımsızlık problemini ortadan kaldırıyor, bağırsak hareketlerini düzenleyerek kabızlık ve ishal gibi durumların dengelenmesini sağlıyor. Üstelik bu faydalarla sınırlı kalmayan bu tohum, kadınlarda kistlerin oluşmasını engellerken erkeklerde prostat kanserinde tedavi amaçlı olarak kullanılıyor.

*Ciddi sonuçlar doğurabilecek alerjik durumlarla karşılaşmamak için, rahatsızlığınızla ilgili, bu bitkiyi kullanmadan önce bir hekime danışmanızı tavsiye ederiz.