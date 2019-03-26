Hazer Amani kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hazar Amani ile Sıla sevgili mi? Şeklindeki sorular magazin gündemine damgasını vurdu. MasterChef Türkiye adlı yarışma programında jüri üyesi olarak tanıdığımız ünlü şef Hazer Amani geçtiğimiz aylarda şarkıcı Sıla ile bir arabada görüntülenmiş ve adları aşk dedikodularına karışmıştı. İkiliden bu iddialara yalanlama gelmişti. Bugün ise 2. Sayfa adlı magazin programında Hazar Amani'nin eşinden boşanıp Sıla ile aynı eve yerleştiği iddia edildi.

HAZAR AMANİ KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Anne tarafı Türk, baba tarafı ise İranlı olan Hazer Amani, 1977 senesinde Ankara'da dünyaya geldi. Ortaöğrenimini TED Ankara kolejinde bitirdikten sonra lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sosyoloji Bölümü'nde tamamladı. Genç yaşlardan itibaren mutfağa ilgi duyan Hazer Amani, Güney Afrika'da Cordon Bleu'ya gitti ve 3 yıl aşçılık eğitimi aldı. Staj yaptığı yerde 4 yıl orada çalışarak baş aşçı olarak iş yerinden ayrıldı. Ardından bir otelde baş aşçı olarak çalışırken Yusuf Köksal ile tanıştı ve Türkiye'ye geldi. Bir gıda firmasının Türkiye şefi olarak çalışan Hazer Amani, 2011 yılında “En Yaratıcı Şefi” ödülünü aldı. Zaman zaman yemek programlarına konuk olan Hazer Amani, Kiraz Mevsimi dizisine de konuk olarak katılmıştı, ünlü şef asıl çıkışını ise MasterChef Türkiye yarışması ile yaptı. Hazer Amani, 2013 yılında hayatını Deniz Mumcuoğlu ile birleştirdi.