Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; oyuncu Ali Atay ile geçtiğimiz aylarda dünyaevine giren ve hamile olduğunu açıklayan Hazal Kaya, önceki gün Nişantaşı'nda aracını valelerden aldığı sırada bir hayranına yakalandı.

BELİRGİNLEŞEN KARNI DİKKAT ÇEKTİ

Görüntülendiğinden habersiz olan ünlü oyuncu, aracını teslim aldıktan sonra Nişantaşı'ndan ayrıldı. 14 haftalık hamile olan Hazal Kaya'nın belirginleşen karnı dikkat çekti.

İDDİALARI DOĞRULADI

Ali Atay ile evlendikten sonra sürekli hamile olduğuna ilişkin haberler çıkan Hazal Kaya, çıkan dedikoduları geçtiğimiz günlerde doğrulamıştı.

Nişantaşı'nda görüntülenen Hazal Kaya, “Doğum yaklaşıyor” açıklamasına üzerine, “Onu siz uyduruyorsunuz. Kolay gelsin” şeklinde karşılık vermişti. Ancak Hazal Kaya, çıkan haberlerden sonra gerçeği açıklamıştı. Ünlü oyuncu hamile olduğunu Instagram hesabından duyurmuştu.

Kaya, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı: