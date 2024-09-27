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        Haberler Objektife Takılanlar Hazal Kaya: En yakın arkadaşım evleniyor - Magazin haberleri

        Hazal Kaya: En yakın arkadaşım evleniyor

        Nişantaşı'nda görüntülenen Hazal Kaya, gazetecilere "Gelin alışverişindeyiz, en yakın arkadaşım evleniyor. Daha sonra konuşuruz, sözüm olsun" dedikten sonra oradan ayrıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2024 - 10:39 Güncelleme: 27.09.2024 - 11:35
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        "En yakın arkadaşım evleniyor"
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Hazal Kaya, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, "Gelin alışverişindeyiz, en yakın arkadaşım evleniyor, ona yardımcı olmaya çalışıyorum" dedi.

        Hazal Kaya, daha sonra gazetecilere "Daha sonra konuşuruz, sözüm olsun, acelem var" dedikten sonra yoluna devam etti.

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        #hazal kaya

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