Hazal Kaya'dan Tuba Büyüküstün haberine tepki: Bu ne terbiyesizlik! - Magazin haberleri

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, Twitter'da paylaşılan, “ Tuba Büyüküstün bu parayı nereden kazandı?” başlıklı bir habere kayıtsız kalmadı.

Oyuncu Tuba Büyüküstün'ün Paris'ten bir ev satın aldığı iddia edilmişti. Büyüküstün'ün evi için 7 milyon TL ödediği öne sürüldü.

Bir haber sitesi de haberi, “Tuba Büyüküstün bu parayı nereden kazandı?” başlığıyla Twitter hesabından paylaştı.

Bunu gören Hazal Kaya, açtı ağzını yumdu gözünü.

"Bu ne terbiyesizlik, ne münasebet böyle bir haber yapabiliyorsunuz? Erkekler araba alınca yeni oyuncağı diye nitelendirirsiniz! Hayırdır?" diyen Kaya sözlerini şöyle sürdürdü:

Dilinizi, üslubunuzu düzeltmek zorundasınız. Uyguladığınız şiddetin farkına varmak zorundasınız. Medya olarak kullandığınız dilin nelere sebep olabileceği günlerdir yazılıp çiziliyor. Bilmiyorsanız okuyup öğrenmek zorundasınız! Bu sizin işiniz!