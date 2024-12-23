Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Hazal Kaya, ameliyat oldu - Magazin haberleri

        Hazal Kaya, ameliyat oldu

        Hazal Kaya, uzun yıllardır mücadele ettiği bel fıtığı nedeniyle ameliyat oldu; "Nihayet ağrısız bir hayatım olacak"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2024 - 23:11 Güncelleme: 23.12.2024 - 23:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İki çocuk annesi Hazal Kaya, uzun süredir mücadele ettiği bel fıtığı sorununa çözüm bulmak için ameliyat masasına yattı.

        • 2

          Ameliyat sonrası hastane odasında sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Hazal Kaya, sevenlerini bu süreç hakkında bilgilendirdi.

        • 3

          Ünlü oyuncu, duygularımı; "2008-2009 civarı 'Aşk-ı Memnu'da tanıştığım çok muhterem bel fıtığımda bugün ani bir şekilde ayrılmak zorunda kaldık. Bir buçuk yıldır canımı çok sıktı. Artık nihayet ağrısız bir hayatım olacak diye umuyorum. Pardon, oldu bile! Ve öyle de oldu. 777" şeklinde dile getirdi.

          Fotoğraflar: Instagram

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe'den çok sert açıklama!
        Fenerbahçe'den çok sert açıklama!
        9 yaşındaki çocuk kamyonla çarpıştı!
        9 yaşındaki çocuk kamyonla çarpıştı!
        Putin: Oreşnik gibisi yok
        Putin: Oreşnik gibisi yok
        Trump'tan Grönland çağrısı
        Trump'tan Grönland çağrısı
        "Mourinho gelecek sezon daha başarılı olur!"
        "Mourinho gelecek sezon daha başarılı olur!"
        ABD uçağı Kızıldeniz'de düştü
        ABD uçağı Kızıldeniz'de düştü
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        AFAD açıkladı! 29 ile sarı, 6 ile turuncu uyarı!
        AFAD açıkladı! 29 ile sarı, 6 ile turuncu uyarı!
        Hedef adam Masuaku!
        Hedef adam Masuaku!
        "Yolu niye kapattınız" cinayeti!
        "Yolu niye kapattınız" cinayeti!
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Listede tek kadın
        Listede tek kadın
        Yabancı blok alım yaptı
        Yabancı blok alım yaptı
        Anne ve babalara çok iş düşüyor...
        Anne ve babalara çok iş düşüyor...
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Bir senede neler yedim
        Bir senede neler yedim
        2025 yılında burçları neler bekliyor?
        2025 yılında burçları neler bekliyor?
        2024'te boşanan ünlüler
        2024'te boşanan ünlüler
        Habertürk Anasayfa