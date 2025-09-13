Sivas'ta hayvanlarını arayan kadına ayı saldırdı
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde kaybolan hayvanlarını aradığı sırada ayının saldırısı sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı
Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Ballıca köyü Gümüşcek mezrasında kaybolan hayvanlarını aramaya çıkan Sevim Şahin'e (57), ormanda ayı saldırdı.
Ayağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Şahin, ambulansla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şahin, buradaki ilk müdahale sonrası ambulans helikopterle Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
