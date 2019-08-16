16 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sanatatak, 14 Aralık 2018 yılında Neşet Ertaş şarkılarından ilhamla, 23 müzisyenin sahne aldığı farklı müzikal deneyimlerini Neşet Ertaş şarkılarına taşıdığı Neşet Edenler konserinden sonra bu kez ilhamını 16. İstanbul Bienali'nden alıyor. 25 Eylül Çarşamba günü saat 21.30’da Babylon’da gerçekleşecek Sanatatak B-Inspired serisinin ikincisi, Bienalin kavramsal çerçevesi olarak açıklanan 'Yedinci Kıta: Tekillikler, Göçler ve Kültürel Yeniden Tanımlamalar'dan esinlenen Ayşegül Sönmez'in müzik küratörlüğünde, Türkiye müziğindeki hayvanlara adanıyor.Uutai Olena
Yakuti Köyü’nden Şaman geleneklerine uygun şarkılar söyleyen Uutai Olena’nın onur konuğu olacağı konserde, Ağaçkakan, Debdebe, Document I, Göksenin Blues Band ft. Deniz Türkali, Güç Başar Gülle, Kırkbinsinek ve Volkan İncüvez de sahne alacak.
Sanatatak’ın kurucusu, gazeteci ve sanat eleştirmeni Ayşegül Sönmez, kuşlu, turnalı, koyunlu, atlı, yılanlı türkülerin farklı müzik deneyimleri tarafından ele alınacağı B-Inspired serisinin ikinci konseri ile ilgili “Acaba 16. İstanbul Bieanali küratörü filozof Nicolas Bourriaud’un bienalin kavramıyla ilgili Benjamin'den alıntıladığı “yitirilmiş” veya "alternatif" tarihlerin arkeolojilerine hayvanlı şarkılarda rastlayabilir miyiz? Kültürümüze, ortak belleğimize ait türkülerimiz, şiirlerimiz bize hayvanlarla ilgili ne söyler? Antroposenik çağın hayvanlı türküleri bu coğrafyayı ve insanını nasıl tarif eder? İşte bu ve bunun gibi pek çok soruya hayvanların zarafeti eşliğinde, hayvanlarımız rehberliğinde yanıt arayacağız." diyor.
Kırkbinsinek
Esinlenerek yeniden derlenen hayvanlı şarkılar arasında Mor Koyun, Pireli Şarkı bulunuyor. İlham alınan şairler arasında Orhan Veli ve Fazıl Hüsnü Dağlarca ile roman yazarı Kemal Varol da var. Konserde Kemal Varol'un son romanı Aşıklar Bayramı'ndan bir uyarlama da yapılacak.
Hayvanlar Hakkında Bir Konser’in afişi ise Türkiye’nin ilk kadın fotoğrafçısı Yıldız Moran’ın arşivinden. Moran’ın, 1952 yılında Lizbon'da çektiği kare, insanın hayvanlar üzerinde kurduğu egemenliğe dair hem bir belge hem de hayvan haklarını savunan aktivist bir imge değerinde…
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