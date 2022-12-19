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Parkta köpeğe sopalı- yumruklu işkenceye gözaltı

Hayvanlara yönelik eziyet bitmek bilmiyor. Son olay Kayseri'de meydana geldi. Kentte bir cani, parkta bir köpeğe sopa ve yumrukla saldırdı. Kimliği belirlenen zanlı gözaltına alındı

Giriş: 19.12.2022 - 17:01 | Güncelleme: ABONE OL
Hayvana eziyet bitmiyor! Kayseri'de parktaki köpeğe yumrukla saldırdı - Güncel haberler
Hayvana eziyet bitmiyor! Parkta köpeğe sopayla saldırdı
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DHA

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, parkta köpeğe sopayla vurarak, yumruklaması kamera görüntülerinden tespit edilen Hasan A., polis ekiplerince gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre olay, 17 Aralık'ta Süleyman Tarman Parkı'nda meydana geldi. Hasan A., yanında bulunan köpeğe sopayla vurarak yumruklayıp, işkence etmeye başladı.

Olayı görenler, cep telefonu kamerasıyla video çekip, sosyal medyada paylaştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri ise görüntüler üzerine, köpeğe eziyet eden kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yerinde çalışma yapan ekipler, şüphelinin, Hasan A. olduğunu belirledi. Hasan A., adresine düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.

Öte yandan görüntülerde, Hasan A.'nın elindeki sopa ile köpeğe vurduğu sonrasında ise hayvanı yumruklamaya devam ettiği görüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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