Hayvan otlatırken üzerine yıldırım düştü

Hayvan otlatırken yıldırım çarpmasından öldü
Artvin'in Ardanuç ilçesinde hayvanlarını otlatırken üzerine yıldırım düşen Mahir Karaca hayatını kaybetti
Artvin'in Ardanuç ilçesi Kızılcık köyünde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, kırsalda hayvanlarını otlatan Mahir Karaca’nın (44) üzerine yıldırım düştü.
Karaca'nın yerde yattığını gören komşularının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Gelen ekipler, Mahir Karaca'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Karaca'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Artvin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.