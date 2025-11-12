Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Hayko Cepkin, şehit askerler için sosyal medyadan mesaj yayımladı - Magazin haberleri

        Hayko Cepkin, şehit askerler için sosyal medyadan mesaj yayımladı

        Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 askeri kargo uçağında 20 askerimiz şehit oldu. Türk Hava Kurumu'nun lisanslı paraşütçüsü ve şarkıcı Hayko Cepkin, sosyal medyadan taziye mesajı paylaştı; "Şehitlerimizin ruhu şad olsun"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2025 - 22:03 Güncelleme: 12.11.2025 - 22:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Birlikte uçma fırsatı da bulmuştuk"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelirken Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 askeri kargo uçağındaki 20 askerimiz şehit oldu.

        Acı haber, tüm ülkeyi yasa boğarken, 2013’teki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında İzmir’in Selçuk ilçesinde rekor denemesi için atlayış yapan Türk Hava Kurumu’nun lisanslı paraşütçüsü ünlü şarkıcı Hayko Cepkin, şehitler için sosyal medyadan taziye mesajı paylaştı.

        REKLAM

        Cepkin, paylaşımında duygularını şu sözlerle ifade etti; "Türkiye rekoru denemelerinde birlikte uçma fırsatı da bulduğumuz hocalarımızın vefat haberi hepimizi derinden sarstı. Söylenecek söz yok. Çok üzgünüz. Şehitlerimizin ruhu şad olsun, toprağı bol olsun. Sevenlerine ve ailelerine sabırlar dilerim."

        Fotoğraflar: Instagram, DHA, AA

        ÖNERİLEN VİDEO

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Bakan Fidan Abdülati ile görüştü
        Bakan Fidan Abdülati ile görüştü
        Kahreden tesadüf
        Kahreden tesadüf
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        Muazzez Abacı hayatını kaybetti
        Muazzez Abacı hayatını kaybetti
        Galatasaray'da sakatlıklarda son durum!
        Galatasaray'da sakatlıklarda son durum!
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        Süper Kupa'nın tarihi ve stadı belli oldu!
        Süper Kupa'nın tarihi ve stadı belli oldu!
        TFF'den sevkler için yeni açıklama!
        TFF'den sevkler için yeni açıklama!
        Kış kapıda
        Kış kapıda
        Serdal Adalı'dan Riva'ya çıkarma!
        Serdal Adalı'dan Riva'ya çıkarma!
        12 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        12 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Ülkelerden taziye mesajları
        Ülkelerden taziye mesajları
        38 yıla kadar hapsi istendi
        38 yıla kadar hapsi istendi
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        Soruşturma nasıl başladı?
        Soruşturma nasıl başladı?
        Habertürk Anasayfa