Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri 2024: Resimli Cuma mesajlarını sevdiklerinizle paylaşın!

        En anlamlı ve güzel Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri!

        İslam dininde kutsal kabul edilen bu günde ibadetler sıklaşır, eller semaya açılır dualar edilir, ibadetler yerine getirilir. Cuma gününde sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz en yeni, resimli, farklı Hayırlı Cumalar mesajlarını ve sözlerini sizler için haberimizde derledik. İşte Cuma gününüz mübarek olsun mesajları ile sözleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2024 - 22:55 Güncelleme: 26.09.2024 - 22:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Müslüman dünyası için anlamı büyük olan bir Cuma gününde daha camilere akın edilerek hutbe eşliğinde ibadetler yerine getirilecek. En yeni, resimli, anlamlı, dualı ve sureli Cumanız Mübarek Olsun mesajları ve sözlerini sizler için haberimizde paylaştık. İşte resimli, yeni, farklı ve anlamlı Cumanız Mübarek Olsun, Hayırlı Cumalar mesajları ile sözleri...

        • 2

          KISA, UZUN, HADİSLİ, DUALI CUMA SÖZLERİ

          Resimli cuma mesajları araştırılmaya başlandı. Müslümanların kutsal günü olarak kabul edilen Cuma gününde dualar ediliyor, camide cemaatle namaz kılınıyor ve tebrik mesajları atılıyor. Bu mübarek güne kavuşmanın sevincini yaşayan Müslümanlar en güzel, ayetli, hadisli, dualı, kısa, uzun, yeni ve resimli cuma mesajlarını araştırıyor.

          Allah'ım, ümidimi kaybettiğimde senin yazdığın kaderin hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat. Hayırlı cumalar.

        • 3

          Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun. Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı cumalar.

        • 4

          AYETLİ, HADİSLİ DUALI CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

          Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

        • 5

          Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin (Amin)
          Hayırlı cumalar.

        • 6

          YENİ, FARKLI, DUALI, HADİSLİ VE AYETLİ CUMA MESAJI

          Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cumanız mübarek olsun.

        • 7

          Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.

        • 8

          En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın (Amin) Hayırlı cumalar.

        • 9

          RESİMLİ CUMA MESAJLARI

          Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı cumalar.

        • 10

          Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

        • 11

          EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

          Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.

        • 12

          İnkar edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı cumalar.

        • 13

          CUMANIZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI

          Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! Hayırlı cumalar dilerim.

        • 14

          FARKLI CUMA MESAJI ÇEŞİTLERİ

          En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın (Amin) Hayırlı cumalar.

        • 15

          Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı nurlu cumalar.

        • 16

          Ey nefsim! Şeytana yem olmak mı yoksa cennette gül olmak mı niyetin? Bırak yakamı secde edeyim. Sen huzura er, ben imanla öleyim. Rabbim hepimizi imanla ölen kullarından eylesin. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maçta heyecan devam ediyor!
        Maçta heyecan devam ediyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail bir rüya görüyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail bir rüya görüyor"
        Kadıköy'de 2 gollü zafer!
        Kadıköy'de 2 gollü zafer!
        Ahmet Selim Kul yazdı: Altın değerinde!
        Ahmet Selim Kul yazdı: Altın değerinde!
        BM Genel Kurulu'nda konuştu
        BM Genel Kurulu'nda konuştu
        İbrahim Yıldız: Oyun kötü sonuç güzel
        İbrahim Yıldız: Oyun kötü sonuç güzel
        Ölüme yol açan düğün magandası tahliye oldu!
        Ölüme yol açan düğün magandası tahliye oldu!
        Narin Güran cinayetinde kan izinin kime ait olduğu ortaya çıktı
        Narin Güran cinayetinde kan izinin kime ait olduğu ortaya çıktı
        Lübnan'a saldırmaya devam edecek
        Lübnan'a saldırmaya devam edecek
        26 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        26 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak!
        Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak!
        Babası vefat etti
        Babası vefat etti
        "Canavar gibi..."
        "Canavar gibi..."
        "Türkler benim için özel"
        "Türkler benim için özel"
        Eylülde faiz indirimi başkadır
        Eylülde faiz indirimi başkadır
        TCMB rezervlerinde rekor
        TCMB rezervlerinde rekor
        Şeyda'nın katiliyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!
        Şeyda'nın katiliyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!
        Bodrum Belediyesi'nden 1 metrelik banklar
        Bodrum Belediyesi'nden 1 metrelik banklar
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?
        Habertürk Anasayfa