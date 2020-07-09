İHA

Bursa'da filmlere konu olacak dostluk yaşandı. Lise öğrencisi Ahmet Hamza Çörtne, apartmanlarının havalandırma boşluğuna düşen ve Bahattin ismini verdiği kargayı günler süren uğraşlarının ardından YouTuber İbrahim Sargın, ile birlikte kurtardı.

İHA'nın haberine göre hayatını kurtardığı kargayı uzun süre evinde besleyen genç adam sağlığına kavuşan kargayı doğaya salmaya karar verdi.

Ancak doğaya çıkarıp havaya attığı karga vefa örneği gösterdi ve Ahmet Hamza'yı terk etmedi. Uzun süren dostluğun başlangıcı olan bu olaydan sonra kargayla genç adam arasında sıkı bir dostluk oluştu.

Şimdilerde Çörtne nereye gitse dostu karga da yanından ayrılmıyor. Karganın genç adamın omzunda gezdiğini gören vatandaşlar ise büyük şaşkınlık yaşıyor.

Kargayla dostluğunun nasıl başladığını anlatan Ahmet Hamza Çörtne, "Karga apartmanın havalandırma boşluğuna düşmüştü. Biz bu kargayı birkaç gün uğraşlarımız sonucunda düştüğü yerden çıkarttık. Kurtardıktan sonra ben kargayı elimle evde beslemeye başladım. Kargayla aramızda bir bağ oluşmaya başladı. Kargayı besledikten sonra doğaya salmaya karar verdim. Doğaya çıkartıp havaya atmama rağmen karga gitmedi tekrar gelip üzerime kondu. Aramızda çok sıkı bir dostluk kuruldu şimdi nereye gitsem benimle beraber geliyor. İsmini Bahattin koyduğum karga 1,5 aydır benimle birlikte, omzumda kargayla gezdiğimi görenler büyük şaşkınlık yaşıyor. Her yere dostum kargayla birlikte gidiyorum" dedi.

Karganın kurtarılmasına yardım eden YouTuber İbrahim Sargın, "Kargayı bulduğumuzda çok küçüktü binanın havalandırma boşluğuna düşmüştü. Birkaç aletle çıkartmayı başardık. Hamza doğa dostu, hayvanlara karşı çok güzel yaklaşıyor. Hamza kargayı çok güzel bir şekilde büyüttü kargayla çok güzel bir arkadaşlık kurdu. Şimdi her yere beraber gidiyorlar" şeklinde konuştu.