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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hayati Yazıcı'nın annesinin cenaze törenine katıldı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın annesi Fatma Yazıcı´nın cenaze törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ömür içerisinde hayırlı evlatlar yetiştirdi. Bu evlatlar onun en önemli mirası ve bu evlatlar inanıyorum ki onun ebedi alemde de en önemli şahitleri olacaktır. Bizler de şahidiz" dedi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 15:13
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        Hayati Yazıcı'nın acı günü
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın annesi Fatma Yazıcı, 19 Temmuz´da hayatını kaybetti. 96 yaşında vefat eden Yazıcı için bugün Eyüp Sultan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

        DHA'nın haberine göre cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı. Erdoğan'ın yanı sıra Hayati Yazıcı´yı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak gibi birçok bakan ve siyasi parti temsilcileri de yalnız bırakmadı.

        BU EVLATLAR İNANIYORUM Kİ ONUN EBEDİ ALEMDE EN ÖNEMLİ ŞAHİTLERİ OLACAKTIR

        Cenaze namazının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda Hakka uğurladığımız Fatma annemiz yol ve dava arkadaşım Hayati Bey´in valideleri ve bu yolda, bu davada beraber yürüdüğümüz Hayati kardeşimizi yetiştiren ve bizlerle beraber yol yürümesine vesile olan Fatma annemiz için Diyanet İşleri Başkanım teskiye en güzel şekilde yaptılar. Ayet-i Kerime´de Rabbim, `her nefis ölümü tadacaktır´ buyuruyor. Fatma annemiz de 96 yaşına ulaştı, böyle bir ömür. Bu ömür içerisinde hayırlı evlatlar yetiştirdi. Bu evlatlar onun en önemli mirası ve bu evlatlar inanıyorum ki onun ebedi alemde de en önemli şahitleri olacaktır. Bizler de şahidiz. Bizler de Fatma annemiz için hayır dualarında bulunuyoruz, bulunacağız. Mekanı cennet olsun inşallah Rabbim cennetiyle, cemaliyle birlikte müşerref kılsın" dedi. Fatma Yazıcı´nın cenazesi defnedilmek üzere Eyüp Mezarlığı´na götürüldü.

        #haberler
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