'Hayat Güzeldir' yeni bölümleriyle hafta sonu SHOW TV'de!

Hayat Güzeldir'de sağlıktan çocuk bakımına, ilişkilerden yemek tariflerine, modadan seyahate, hukuktan spora merak ettiğiniz her konu konuşuluyor. Birbirinden farklı konuları ve alanında uzman konuklarıyla hafta sonları Özge Ulusoy ile renkleniyor.

Özge Ulusoy'un sunumuyla Hayat Güzeldir hafta sonu saat 08.15'te Show TV'de!

İşte Hayat Güzeldir'in Tanıtımı: